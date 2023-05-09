Печень является очень полезным продуктом, в котором много витаминов, микроэлементов, которые необходимы всем. Из печени можно готовить вкусные отбивные, пироги, торт, а также котлеты, добавлять в салаты, делать паштеты, а также готовить запеканки.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной печеночной запеканки с морковью, зеленым луком.

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Ингредиенты:

печень куриная – 1 кг

манка – 5 ст. л.

яйца – 3 шт.

соль – 1 ч. л.

черный перец

морковь – 1 шт.

зеленый лук – пучок (можно 1 репчатый лук)

масло

Способ приготовления:

1. Морковь натрите, обжарьте, добавьте зеленый лук.

2. Печень переложите в блендер, добавьте манку, яйца, соль, специи.

3. Смажьте форму маслом, вылейте немного печеночной смеси, выложите жаренную морковь и лук, снова печень, лук с морковью и так, пока не закончатся ингредиенты.

4. Запекайте 40 минут при 180 С.

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