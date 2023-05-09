Что приготовить из печени для легкого обеда и ужина: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Печень для блюда

Печень является очень полезным продуктом, в котором много витаминов, микроэлементов, которые необходимы всем. Из печени можно готовить вкусные отбивные, пироги, торт, а также котлеты, добавлять в салаты, делать паштеты, а также готовить запеканки.

Что приготовить из печени

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной печеночной запеканки с морковью, зеленым луком.

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • печень куриная – 1 кг
  • манка – 5 ст. л.
  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1 ч. л.
  • черный перец
  • морковь – 1 шт.
  • зеленый лук – пучок (можно 1 репчатый лук)
  • масло

Способ приготовления:

1. Морковь натрите, обжарьте, добавьте зеленый лук.

Ингредиенты для блюда

2. Печень переложите в блендер, добавьте манку, яйца, соль, специи.

Печеночная масса

3. Смажьте форму маслом, вылейте немного печеночной смеси, выложите жаренную морковь и лук, снова печень, лук с морковью и так, пока не закончатся ингредиенты.

Приготовление блюда

4. Запекайте 40 минут при 180 С.

Готовое блюдо

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