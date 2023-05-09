Что приготовить из печени для легкого обеда и ужина: делимся рецептом оригинального блюда
Печень является очень полезным продуктом, в котором много витаминов, микроэлементов, которые необходимы всем. Из печени можно готовить вкусные отбивные, пироги, торт, а также котлеты, добавлять в салаты, делать паштеты, а также готовить запеканки.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной печеночной запеканки с морковью, зеленым луком.
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Ингредиенты:
- печень куриная – 1 кг
- манка – 5 ст. л.
- яйца – 3 шт.
- соль – 1 ч. л.
- черный перец
- морковь – 1 шт.
- зеленый лук – пучок (можно 1 репчатый лук)
- масло
Способ приготовления:
1. Морковь натрите, обжарьте, добавьте зеленый лук.
2. Печень переложите в блендер, добавьте манку, яйца, соль, специи.
3. Смажьте форму маслом, вылейте немного печеночной смеси, выложите жаренную морковь и лук, снова печень, лук с морковью и так, пока не закончатся ингредиенты.
4. Запекайте 40 минут при 180 С.
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