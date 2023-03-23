Из пекинской капусты чаще всего готовят салаты. Ее сочетают с майонезом, крабовыми палочками, другими овощами. Но, также, из такого продукта можно сделать капустники с вкусной грибной начинкой с сыром.

Идея приготовления капустников из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Ирины Савраз (ira.savraz) в Instagram. Блюдо получается достаточно сытным и бюджетным.

Ингредиенты:

1 пекинская капуста

5 ст.л муки

тушеные шампиньоны с морковью и натертым на терке твердым сыром для начинки

для кляра нужно 3 яйца на 1 капусту (может быть и больше)

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Ингредиенты:

1. Капусту разрезаем пополам.

2. Листья немного отбиваем до тонкости и мягкости.

3. Выкладываем начинку внутрь и складываем вдвое (как удобно, вдоль капусты или поперек).

4. Окунаем сначала в муку, а затем в яйцо (2 раза).

5. Обжарить до золотистости на слабом огне.

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