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Что приготовить из пекинской капусты кроме салата: вариант бюджетного блюда
Из пекинской капусты чаще всего готовят салаты. Ее сочетают с майонезом, крабовыми палочками, другими овощами. Но, также, из такого продукта можно сделать капустники с вкусной грибной начинкой с сыром.
Идея приготовления капустников из пекинской капусты опубликована на странице фудблогера Ирины Савраз (ira.savraz) в Instagram. Блюдо получается достаточно сытным и бюджетным.
Ингредиенты:
- 1 пекинская капуста
- 5 ст.л муки
- тушеные шампиньоны с морковью и натертым на терке твердым сыром для начинки
- для кляра нужно 3 яйца на 1 капусту (может быть и больше)
Ингредиенты:
1. Капусту разрезаем пополам.
2. Листья немного отбиваем до тонкости и мягкости.
3. Выкладываем начинку внутрь и складываем вдвое (как удобно, вдоль капусты или поперек).
4. Окунаем сначала в муку, а затем в яйцо (2 раза).
5. Обжарить до золотистости на слабом огне.
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