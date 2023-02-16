Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта

Если у вас есть очень мягкие и черные бананы, которые никто не хочет есть – их можно использовать для приготовления вкусного десерта. Как вариант – пышного кекса. Тесто для него максимально простое и не требует длительного вымешивания.

Идея приготовления пышного бананового кекса опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта

Ингредиенты:

  • 3 банана
  • 2 яйца
  • 5 ст.л. растительного масла
  • 80 г. сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1 ч.л. ванильного сахара
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  • 200 г. муки
  • орехи, изюм, клюква (по желанию)

Способ приготовления:

Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта

1. Берем 2 спелых банана и добавляем к ним яйца. При помощи вилки (можно пользоваться блендером) переминаем ингредиенты в однородную массу.

Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта

2. Добавляем растительное масло, сахар, ванильный сахар и перемешиваем.

3. Добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.

Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта

4. По желанию добавляем орехи, изюм.

Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта

5. Переливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта

6. Банановый кекс получается очень нежным и имеет влажную серединку.

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