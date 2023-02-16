Что приготовить из переспевших бананов: вариант простого десерта
Если у вас есть очень мягкие и черные бананы, которые никто не хочет есть – их можно использовать для приготовления вкусного десерта. Как вариант – пышного кекса. Тесто для него максимально простое и не требует длительного вымешивания.
Идея приготовления пышного бананового кекса опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 банана
- 2 яйца
- 5 ст.л. растительного масла
- 80 г. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 200 г. муки
- орехи, изюм, клюква (по желанию)
Способ приготовления:
1. Берем 2 спелых банана и добавляем к ним яйца. При помощи вилки (можно пользоваться блендером) переминаем ингредиенты в однородную массу.
2. Добавляем растительное масло, сахар, ванильный сахар и перемешиваем.
3. Добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.
4. По желанию добавляем орехи, изюм.
5. Переливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
6. Банановый кекс получается очень нежным и имеет влажную серединку.
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