Если у вас есть очень мягкие и черные бананы, которые никто не хочет есть – их можно использовать для приготовления вкусного десерта. Как вариант – пышного кекса. Тесто для него максимально простое и не требует длительного вымешивания.

Идея приготовления пышного бананового кекса опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

3 банана

2 яйца

5 ст.л. растительного масла

80 г. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. ванильного сахара

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200 г. муки

орехи, изюм, клюква (по желанию)

Способ приготовления:

1. Берем 2 спелых банана и добавляем к ним яйца. При помощи вилки (можно пользоваться блендером) переминаем ингредиенты в однородную массу.

2. Добавляем растительное масло, сахар, ванильный сахар и перемешиваем.

3. Добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности.

4. По желанию добавляем орехи, изюм.

5. Переливаем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

6. Банановый кекс получается очень нежным и имеет влажную серединку.

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