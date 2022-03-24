Пшено – одна из самых простых, вкусных и полезных круп из которой можно готовить разные блюда, от супов и каш к десерту. Стоит отметить, что эту крупу можно очень легко испортить при приготовлении – переварить, недоварить, испортить специями.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте секретами приготовления пшена и выбор крупы для блюд.

Как выбрать пшено и на что обратить внимание

При выборе этой крупы обратите внимание в первую очередь на срок годности, а также на цвет зерен, они должны быть насыщенного желтого цвета. Касаемо упаковки, она должна быть герметичной и обязательно обратите внимание на срок годности крупы, чтобы блюда из нее не были горькими.

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"Дома необходимо хранить пшено в герметичной емкости, например, стеклянной банке, которая плотно закрывается", – объяснил кулинар.

Подготовка к приготовлению

Залейте пшено сначала кипятком на 5 минут. После обязательно слейте эту воду и снова промойте холодной водой до прозрачности воды.

"Можно не ждать 5 минут, а промыть крупу несколько раз кипятком в мелком сите. Это необходимо для того, чтобы избежать горькости в готовом блюде", – отметил Клопотенко.

На чем лучше варить пшену кашу

Можно готовить на воде, молоке, сливках, а также грибном, мясном и овощном бульоне.

Что делать, чтобы каша была рассыпчатая

Кулинар советует соблюдать пропорции: 1 стакан пшена и 3 стакана жидкости.

Посуда для приготовления пшена

Лучше всего отдать предпочтение кастрюле с толстым дном либо мультиварке.

Сколько нужно варить пшено

Пшенную кашу нужно варить буквально 7-10 минут на среднем огне и не закрывать крышкой, а потом снять с огня, накрыть крышкой. Обязательно укутайте в полотенце и оставьте еще на 10-15 минут.

Молочную кашу с пшеном готовьте сразу 20 минут.

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