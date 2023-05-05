Если у вас осталось вчерашнее картофельное пюре, то не торопитесь его выбрасывать. Из него можно приготовить сытные и вкусные картофельные шарики, дополнив начинкой: сыром, фаршем или мясом. Готовятся они просто и весь процесс занимает примерно 20 минут.

Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных картофельных шариков с сыром, которые идеально подойдут на перекус.

Ингредиенты:

картофельное пюре

яйца – 1 шт

мука – 2 ст. л.

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специи

панировочные сухари

сыр – 150 г

Способ приготовления:

1. Для начала отварить картофельное пюре или использовать уже готовое.

2. Твердый сыр нарезать кубиками – это будет начинкой для шариков.

3. К готовому пюре добавить яйцо, муку и специи по вкусу. Перемешать до однородной консистенции.

4. Из полученного картофельного теста сформировать шарики среднего размера, завернув в каждый кусочек сыра.

5. Шарики обвалять сначала в яйце, затем – в сухарях.

6. Пожарить шарики в большом количестве растительного масла.

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