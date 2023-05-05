Что приготовить из пюре на перекус: рецепт картофельных шариков за 20 минут
Если у вас осталось вчерашнее картофельное пюре, то не торопитесь его выбрасывать. Из него можно приготовить сытные и вкусные картофельные шарики, дополнив начинкой: сыром, фаршем или мясом. Готовятся они просто и весь процесс занимает примерно 20 минут.
Фудблогер Оксана с ником ksu_foodbloger на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных картофельных шариков с сыром, которые идеально подойдут на перекус.
Ингредиенты:
- картофельное пюре
- яйца – 1 шт
- мука – 2 ст. л.
- специи
- панировочные сухари
- сыр – 150 г
Способ приготовления:
1. Для начала отварить картофельное пюре или использовать уже готовое.
2. Твердый сыр нарезать кубиками – это будет начинкой для шариков.
3. К готовому пюре добавить яйцо, муку и специи по вкусу. Перемешать до однородной консистенции.
4. Из полученного картофельного теста сформировать шарики среднего размера, завернув в каждый кусочек сыра.
5. Шарики обвалять сначала в яйце, затем – в сухарях.
6. Пожарить шарики в большом количестве растительного масла.
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