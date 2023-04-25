Что приготовить из редиса, кроме салата: оригинальная идея

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Что приготовить из редиса, кроме салата: оригинальная идея

Редис – это полезный весенний овощ, из которого можно готовить салаты, разнообразные закуски и даже вкусно мариновать.

Повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram поделился рецептом оригинального соуса из редиса, который идеально подойдет к салатам и гренкам.

Рецепт соуса с редиски

Ингредиенты:

  • листья редиса – 1 пучок
  • чеснок – 1 зубчик
  • жареные семена подсолнечника – 3 ст. л.
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  • тертый сыр пармезан – 3 ст. л.
  • масло растительное – 100-150 мл
  • цедра и сок 1/4 лимона
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Помыть и порезать листья редиса.

Рецепты из редиса

2. Смешайте все необходимые ингредиенты в чаше блендера. Взбить до однородности.

Полезный соус с редиса

3. Готовый соус подавать, намазав на гренки, или как дополнение к любимым блюдам.

Что касается салатов, редис прекрасно сочетается с капустой и огурцами. Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего салата из капусты, огурца и редиса с вкусной сметанной заправкой.

Рецепт салата с редиской и капустой

Ингредиенты:

  • капуста
  • огурец
  • редис
  • лук
  • белок

Соус:

  • желтки
  • сметана
  • горчица
  • специи

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать.

2. Порезать огурец полукольцами, редис – кольцами, белок – кубиками.

3. Измельчить зеленый лук.

Салат без майонеза

4. Для приготовления соуса нужно размять желток вилкой и смешать его со сметаной, горчицей, добавить специи.

5. Смешать все ингредиенты и заправить салат.

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