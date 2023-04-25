Что приготовить из редиса, кроме салата: оригинальная идея
Редис – это полезный весенний овощ, из которого можно готовить салаты, разнообразные закуски и даже вкусно мариновать.
Повар Александр Городник (o_gorodnik) на своей странице в Instagram поделился рецептом оригинального соуса из редиса, который идеально подойдет к салатам и гренкам.
Ингредиенты:
- листья редиса – 1 пучок
- чеснок – 1 зубчик
- жареные семена подсолнечника – 3 ст. л.
- тертый сыр пармезан – 3 ст. л.
- масло растительное – 100-150 мл
- цедра и сок 1/4 лимона
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Помыть и порезать листья редиса.
2. Смешайте все необходимые ингредиенты в чаше блендера. Взбить до однородности.
3. Готовый соус подавать, намазав на гренки, или как дополнение к любимым блюдам.
Что касается салатов, редис прекрасно сочетается с капустой и огурцами. Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего салата из капусты, огурца и редиса с вкусной сметанной заправкой.
Ингредиенты:
- капуста
- огурец
- редис
- лук
- белок
Соус:
- желтки
- сметана
- горчица
- специи
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать.
2. Порезать огурец полукольцами, редис – кольцами, белок – кубиками.
3. Измельчить зеленый лук.
4. Для приготовления соуса нужно размять желток вилкой и смешать его со сметаной, горчицей, добавить специи.
5. Смешать все ингредиенты и заправить салат.
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