Сезон ревеня начался. Это особый овощ, который имеет терпкий привкус и хрустящую текстуру. Из него можно готовить пироги, пирожки, шарлотки, освежающие напитки и добавлять в салат.

Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога с ревенем.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 200 г

соль – щепотка

майонез – 5 ст. л.

мука – 150 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

кунжут и сахар для посыпки

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ревень

яблоки

Способ приготовления:

1. Для начала нужно взбить яйца, сахар и соль до пышной массы.

2. К полученной массе добавить майонез и снова взбить до пышной массы.

3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать, чтобы не было комочков.

4. Измельчить ревень и яблоки. Добавить в тесто и перемешать.

5. Готовое тесто вылить в форму для выпечки, посыпать кунжутом и сахаром.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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