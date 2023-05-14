Что приготовить из ревеня: делимся рецептом сезонной выпечки
Сезон ревеня начался. Это особый овощ, который имеет терпкий привкус и хрустящую текстуру. Из него можно готовить пироги, пирожки, шарлотки, освежающие напитки и добавлять в салат.
Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога с ревенем.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сахар – 200 г
- соль – щепотка
- майонез – 5 ст. л.
- мука – 150 г
- разрыхлитель – 2 ч. л.
- кунжут и сахар для посыпки
- ревень
- яблоки
Способ приготовления:
1. Для начала нужно взбить яйца, сахар и соль до пышной массы.
2. К полученной массе добавить майонез и снова взбить до пышной массы.
3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать, чтобы не было комочков.
4. Измельчить ревень и яблоки. Добавить в тесто и перемешать.
5. Готовое тесто вылить в форму для выпечки, посыпать кунжутом и сахаром.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
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