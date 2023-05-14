Что приготовить из ревеня: делимся рецептом сезонной выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из ревеня: делимся рецептом сезонной выпечки

Сезон ревеня начался. Это особый овощ, который имеет терпкий привкус и хрустящую текстуру. Из него можно готовить пироги, пирожки, шарлотки, освежающие напитки и добавлять в салат.

Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом яблочного пирога с ревенем.

Рецепт пирога с яблоками и ревенем

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • сахар – 200 г
  • соль – щепотка
  • майонез – 5 ст. л.
  • мука – 150 г
  • разрыхлитель – 2 ч. л.
  • кунжут и сахар для посыпки
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  • ревень
  • яблоки

Способ приготовления:

1. Для начала нужно взбить яйца, сахар и соль до пышной массы.

Рецепты с ревенем

2. К полученной массе добавить майонез и снова взбить до пышной массы.

3. Добавить просеянную муку с разрыхлителем. Перемешать, чтобы не было комочков.

Пирог с ревенем

4. Измельчить ревень и яблоки. Добавить в тесто и перемешать.

5. Готовое тесто вылить в форму для выпечки, посыпать кунжутом и сахаром.

Выпечка с ревенем

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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