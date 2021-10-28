Что приготовить из риса, если плов надоел: 2 оригинальных блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,2 т.
Оригинальные блюда из риса

Плов – вкусное блюдо с мясом, пряностями, овощами и, конечно же, главным ингредиентом которого является – рис. Но очень часто хочется приготовить из этого же ингредиента что-то необычное, легкое и вкусное и это – вполне реально сделать.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 блюд из риса, которые вы с легкостью приготовите для сытного и вкусного обеда и ужина.

1. Пряный рис с острыми колбасками по рецепту Гордона Рамзи

Пряный рис с острыми колбасками

Ингредиенты:

  • рис – 4 ст. л.

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  • мясной бульон – 8 ст. л.

  • колбаски – 2-3 шт.

  • лук – 1 шт.

  • растительное масло – 1 ст. л.

  • сладкий перец – 1 шт.

  • помидор – 1 шт.

  • зелень – небольшой пучок

  • паприка – 1 ч. л.

  • чеснок – 2 зуб.

  • вино – 1 ст. л.

  • соль – при желании

Способ приготовления:

  1. Мелко нарежьте лук, перец, помидоры.

  2. На разогрею сковородку налейте масло и поджарьте хорошо овощи, чтобы они стали золотистыми и мягкими.

  3. После – порежьте колбаски и добавьте к овощам, все хорошо перемешайте.

  4. Добавьте обязательно паприку и измельченный чеснок.

  5. Всыпьте рис, дайте ему 30 секунд и влейте вино, перемешайте, когда вино выпариться влейте мясной бульон, посолите по вкусу, перемешайте.

  6. Порежьте помидоры и зеленый лук, добавьте к готовому блюду и можно подавать.

2. Ризотто со свеклой по рецепту Владимира Ярославского

Ингредиенты:

  • рис "Арборио" или "Карнароли" – 100 г

  • лук-шалот – 1 шт.

  • оливковое масло – 15 мл

  • бульон – 400 г

  • белое сухое вино – 35 г

  • сливочное масло – 14 г

  • пармезан – 40 г

  • сыр горгонзола – 50-70 г

  • запеченная груша – 4-5 кусков

  • свекольный сок – 100 г

  • чабрец

Способ приготовления:

  1. На сковороду наливаем оливковое масло, разогреваем, добавляем рис и очищенную луковицу. Постоянно помешивая, слегка прогреваем рис.

  2. Добавляем вино и выпариваем его.

  3. После – добавляем частями в 4-5 приемом по 1 половнику горячего не соленого бульона.

  4. Доведите рис до кипения – около 18 минут, обязательно помешивая деревянной лопаткой, пока не выйдет часть крахмала из зерен, который и станет основой для соуса.

  5. Добавьте для цвета – выпаренный сок свеклы, а именно – смешайте свекольный сок, вино и чабрец, полученную смесь добавьте в рис, перемешайте, добавьте сливочное масло и снимите с огня.

  6. Натрите пармезан и добавьте в рису, обязательно следите, чтобы ничего не пристало ко дну.

Перед подачей добавьте несколько кусочков груши и обязательно горгонзолу.

Ризотто со свеклой и пармезаном

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