Что приготовить из риса, если плов надоел: 2 оригинальных блюда

Плов – вкусное блюдо с мясом, пряностями, овощами и, конечно же, главным ингредиентом которого является – рис. Но очень часто хочется приготовить из этого же ингредиента что-то необычное, легкое и вкусное и это – вполне реально сделать.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 блюд из риса, которые вы с легкостью приготовите для сытного и вкусного обеда и ужина.

1. Пряный рис с острыми колбасками по рецепту Гордона Рамзи

Ингредиенты:

рис – 4 ст. л.

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мясной бульон – 8 ст. л.

колбаски – 2-3 шт.

лук – 1 шт.

растительное масло – 1 ст. л.

сладкий перец – 1 шт.

помидор – 1 шт.

зелень – небольшой пучок

паприка – 1 ч. л.

чеснок – 2 зуб.

вино – 1 ст. л.

соль – при желании

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук, перец, помидоры. На разогрею сковородку налейте масло и поджарьте хорошо овощи, чтобы они стали золотистыми и мягкими. После – порежьте колбаски и добавьте к овощам, все хорошо перемешайте. Добавьте обязательно паприку и измельченный чеснок. Всыпьте рис, дайте ему 30 секунд и влейте вино, перемешайте, когда вино выпариться влейте мясной бульон, посолите по вкусу, перемешайте. Порежьте помидоры и зеленый лук, добавьте к готовому блюду и можно подавать.

2. Ризотто со свеклой по рецепту Владимира Ярославского

Ингредиенты:

рис "Арборио" или "Карнароли" – 100 г

лук-шалот – 1 шт.

оливковое масло – 15 мл

бульон – 400 г

белое сухое вино – 35 г

сливочное масло – 14 г

пармезан – 40 г

сыр горгонзола – 50-70 г

запеченная груша – 4-5 кусков

свекольный сок – 100 г

чабрец

Способ приготовления:

На сковороду наливаем оливковое масло, разогреваем, добавляем рис и очищенную луковицу. Постоянно помешивая, слегка прогреваем рис. Добавляем вино и выпариваем его. После – добавляем частями в 4-5 приемом по 1 половнику горячего не соленого бульона. Доведите рис до кипения – около 18 минут, обязательно помешивая деревянной лопаткой, пока не выйдет часть крахмала из зерен, который и станет основой для соуса. Добавьте для цвета – выпаренный сок свеклы, а именно – смешайте свекольный сок, вино и чабрец, полученную смесь добавьте в рис, перемешайте, добавьте сливочное масло и снимите с огня. Натрите пармезан и добавьте в рису, обязательно следите, чтобы ничего не пристало ко дну.

Перед подачей добавьте несколько кусочков груши и обязательно горгонзолу.

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