Что приготовить из риса, если плов надоел: 2 оригинальных блюда
Плов – вкусное блюдо с мясом, пряностями, овощами и, конечно же, главным ингредиентом которого является – рис. Но очень часто хочется приготовить из этого же ингредиента что-то необычное, легкое и вкусное и это – вполне реально сделать.
Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 2 блюд из риса, которые вы с легкостью приготовите для сытного и вкусного обеда и ужина.
1. Пряный рис с острыми колбасками по рецепту Гордона Рамзи
Ингредиенты:
рис – 4 ст. л.
мясной бульон – 8 ст. л.
колбаски – 2-3 шт.
лук – 1 шт.
растительное масло – 1 ст. л.
сладкий перец – 1 шт.
помидор – 1 шт.
зелень – небольшой пучок
паприка – 1 ч. л.
чеснок – 2 зуб.
вино – 1 ст. л.
соль – при желании
Способ приготовления:
Мелко нарежьте лук, перец, помидоры.
На разогрею сковородку налейте масло и поджарьте хорошо овощи, чтобы они стали золотистыми и мягкими.
После – порежьте колбаски и добавьте к овощам, все хорошо перемешайте.
Добавьте обязательно паприку и измельченный чеснок.
Всыпьте рис, дайте ему 30 секунд и влейте вино, перемешайте, когда вино выпариться влейте мясной бульон, посолите по вкусу, перемешайте.
Порежьте помидоры и зеленый лук, добавьте к готовому блюду и можно подавать.
2. Ризотто со свеклой по рецепту Владимира Ярославского
Ингредиенты:
рис "Арборио" или "Карнароли" – 100 г
лук-шалот – 1 шт.
оливковое масло – 15 мл
бульон – 400 г
белое сухое вино – 35 г
сливочное масло – 14 г
пармезан – 40 г
сыр горгонзола – 50-70 г
запеченная груша – 4-5 кусков
свекольный сок – 100 г
чабрец
Способ приготовления:
На сковороду наливаем оливковое масло, разогреваем, добавляем рис и очищенную луковицу. Постоянно помешивая, слегка прогреваем рис.
Добавляем вино и выпариваем его.
После – добавляем частями в 4-5 приемом по 1 половнику горячего не соленого бульона.
Доведите рис до кипения – около 18 минут, обязательно помешивая деревянной лопаткой, пока не выйдет часть крахмала из зерен, который и станет основой для соуса.
Добавьте для цвета – выпаренный сок свеклы, а именно – смешайте свекольный сок, вино и чабрец, полученную смесь добавьте в рис, перемешайте, добавьте сливочное масло и снимите с огня.
Натрите пармезан и добавьте в рису, обязательно следите, чтобы ничего не пристало ко дну.
Перед подачей добавьте несколько кусочков груши и обязательно горгонзолу.
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