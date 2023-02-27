Что приготовить из риса на ужин за 20 минут: рецепт сытного и вкусного блюда
Рис – продукт, из которого можно приготовить блюдо как для завтрака, так для обеда и ужина. Еще из него получаются очень вкусные молочные каши, запеканки, пудинги, суши, ризотто, плов, голубцы.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом блюда из риса с овощами и куриными филе, которое будте отличным вариантом ужина.
Ингредиенты:
- филе курицы
- лучок
- кабачок
- паста резони
- сушеный чеснок
- специи для курицы
- соль
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте на полоски и добавьте специи для курицы, посолите.
2. На сковороде обжарьте красный лук, добавьте мелко нарезанный кабачок и жарьте 5 минут.
3. После добавьте куриное филе и жарьте еще 10-15 минут до готовности.
4. Рис отварите в кипящей подсоленной воде 6-7 минут.
5. Слейте воду и добавьте в сковороду с мясом с овощами, все хорошо перемешайте и можно подавать.
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