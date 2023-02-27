Что приготовить из риса на ужин за 20 минут: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт риса с филе и овощами

Рис – продукт, из которого можно приготовить блюдо как для завтрака, так для обеда и ужина. Еще из него получаются очень вкусные молочные каши, запеканки, пудинги, суши, ризотто, плов, голубцы. 

Как вкусно приготовить рис

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом блюда из риса с овощами и куриными филе, которое будте отличным вариантом ужина.

Рецепт блюда из риса
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Ингредиенты:

  • филе курицы
  • лучок
  • кабачок
  • паста резони
  • сушеный чеснок
  • специи для курицы
  • соль

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте на полоски и добавьте специи для курицы, посолите.

Филе для блюда

2. На сковороде обжарьте красный лук, добавьте мелко нарезанный кабачок и жарьте 5 минут.

Лук с овощами

3. После добавьте куриное филе и жарьте еще 10-15 минут до готовности.

Приготовление блюда

4. Рис отварите в кипящей подсоленной воде 6-7 минут.

Варенный рис

5. Слейте воду и добавьте в сковороду с мясом с овощами, все хорошо перемешайте и можно подавать. 

Готовое блюдо

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