Что приготовить из сала: 2 необычных и вкусных блюда для праздничного стола

Сало – вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда. Самое главное – правильно выбрать качественный продукт и хорошо его приготовить.

Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку 2 рецептов блюд из сала, которые можно даже подавать на праздничный стол.

1. Крученики с салом по рецепту Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

сало – 100 г

яйца – 1 шт.

вырезка – 250 г

Видео дня

чеснок – 1 зуб.

свежий укроп – 10-12 веточек

манная крупа – 50 г

мука – 50 г

подсолнечное масло – 2-3 ст. л.

тимьян – щепотка

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо хорошо помойте и обсушите на бумажном полотенце.

2. Порежьте его одинаковыми кусочками и хорошо отбейте.

3. После мясо щедро поперчите и посолите.

4. Начинка: сало перекрутите на мясорубке с чесноком, посолите, добавьте измельченный укроп.

​​​​​​​5. Панировка: мука, манка и взбитые яйца.

​​​​​​​6. Переложите готовую начинку в мясо, сверните, обваляйте в муке, обмокните в яйца и в манку, обжарьте.

7. Переложите на противень и еще готовьте в духовке около 15 минут при 180 С.

2. Фаршированное сало на луковой подушке по рецепту Ольги Матвей, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Почеревок – 1,5 кг

Лук – 3 шт.

Чеснок – 1 головка ​​​​​​​

Молотый лавровый лист – 1 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л. ​​​​​​​

Тмин – 1 ч. л.

Паприка – 2-3 ч. л.

Розмарин –1 веточка

Укроп – 2-3 веточки

Соль, перец – по вкусу ​​​​​​​

Растительное масло – 2 ст. л.

Спос​​​​​​​об приготовления:

1. Измельчите чеснок, добавьте все специи исоль, примешайте, порежьте туда же укроп и влейте растительное масло, хорошо перемешайте.

2. В мясе сделайте глубокие надрезы, хорошо его посолите и добавьте смесь с перцев.

3. Сверху сделайте надрезы, также посолите и смажьте маслом.

4. Лук порежьте полукольцами.

5. Смажьте форму для запекания маслом, выложите лук, сверху мясо и оставьте на 1-2 часа минимум, чтобы оно хорошо промариновалось.

6. После отправьте в духовку на 2 часа при 180 С.

Подавать блюдо можно с разными соусами, а также с картофелем, салатами и просто с овощами.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: