Что приготовить из сала: 2 необычных и вкусных блюда для праздничного стола
Сало – вкусный, сытный традиционный украинский продукт, который можно есть в любом виде: сырым, запекать, жарить, варить и добавлять в разные блюда. Самое главное – правильно выбрать качественный продукт и хорошо его приготовить.
Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку 2 рецептов блюд из сала, которые можно даже подавать на праздничный стол.
1. Крученики с салом по рецепту Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
сало – 100 г
яйца – 1 шт.
вырезка – 250 г
чеснок – 1 зуб.
свежий укроп – 10-12 веточек
манная крупа – 50 г
мука – 50 г
подсолнечное масло – 2-3 ст. л.
тимьян – щепотка
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо хорошо помойте и обсушите на бумажном полотенце.
2. Порежьте его одинаковыми кусочками и хорошо отбейте.
3. После мясо щедро поперчите и посолите.
4. Начинка: сало перекрутите на мясорубке с чесноком, посолите, добавьте измельченный укроп.
5. Панировка: мука, манка и взбитые яйца.
6. Переложите готовую начинку в мясо, сверните, обваляйте в муке, обмокните в яйца и в манку, обжарьте.
7. Переложите на противень и еще готовьте в духовке около 15 минут при 180 С.
2. Фаршированное сало на луковой подушке по рецепту Ольги Матвей, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Почеревок – 1,5 кг
Лук – 3 шт.
Чеснок – 1 головка
Молотый лавровый лист – 1 ч. л.
Кориандр – 1 ч. л.
Тмин – 1 ч. л.
Паприка – 2-3 ч. л.
Розмарин –1 веточка
Укроп – 2-3 веточки
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Измельчите чеснок, добавьте все специи исоль, примешайте, порежьте туда же укроп и влейте растительное масло, хорошо перемешайте.
2. В мясе сделайте глубокие надрезы, хорошо его посолите и добавьте смесь с перцев.
3. Сверху сделайте надрезы, также посолите и смажьте маслом.
4. Лук порежьте полукольцами.
5. Смажьте форму для запекания маслом, выложите лук, сверху мясо и оставьте на 1-2 часа минимум, чтобы оно хорошо промариновалось.
6. После отправьте в духовку на 2 часа при 180 С.
Подавать блюдо можно с разными соусами, а также с картофелем, салатами и просто с овощами.
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