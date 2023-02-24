Что приготовить из сельди: рецепт самой вкусной закуски от Эктора Хименеса-Браво
Самая полезная и бюджетная рыба, по мнению экспертов, это именно сельдь. В ней высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и Омега-3. Они помогают защитить сосуды от атеросклероза, укрепляют иммунитет. Стоит отметить, что содержание полезных жирных кислот в сельди такое же, как в семге и форели. Есть сельдь лучше всего в соленом виде, ее можно и самостоятельно солить, а также готовить салаты, закуски.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного тартара из сельди, с зеленым луком.
Ингредиенты:
- Филе сельди – 100 г
- Лук зеленый – 10 г
- Лук синий – 10 г
- Петрушка – 5 г
- Яйцо (отварное) – 1/2 шт.
- Каперсы – 5 г
- Сельдь – 100 г
- Майонез – 15 г
- Масло растительное
- Соль, перец – по вкусу
- Бородинский хлеб для подачи
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко филе сельди.
2. Лук, яйца, каперсы порежьте мелко, переложите в миску. Заправьте майонезом, добавьте растительное масло, специи и хорошо перемешайте.
Подавайте закуску с гренками из хлеба!
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