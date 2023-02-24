Самая полезная и бюджетная рыба, по мнению экспертов, это именно сельдь. В ней высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и Омега-3. Они помогают защитить сосуды от атеросклероза, укрепляют иммунитет. Стоит отметить, что содержание полезных жирных кислот в сельди такое же, как в семге и форели. Есть сельдь лучше всего в соленом виде, ее можно и самостоятельно солить, а также готовить салаты, закуски.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного тартара из сельди, с зеленым луком.

Видео дня

Ингредиенты:

Филе сельди – 100 г

Лук зеленый – 10 г

Лук синий – 10 г

Петрушка – 5 г

Яйцо (отварное) – 1/2 шт.

Каперсы – 5 г

Сельдь – 100 г

Майонез – 15 г

Масло растительное

Соль, перец – по вкусу

Бородинский хлеб для подачи

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко филе сельди.

2. Лук, яйца, каперсы порежьте мелко, переложите в миску. Заправьте майонезом, добавьте растительное масло, специи и хорошо перемешайте.

Подавайте закуску с гренками из хлеба!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: