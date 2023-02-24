Что приготовить из сельди: рецепт самой вкусной закуски от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Что приготовить из сельди

Самая полезная и бюджетная рыба, по мнению экспертов, это именно сельдь. В ней высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и Омега-3. Они помогают защитить сосуды от атеросклероза, укрепляют иммунитет. Стоит отметить, что содержание полезных жирных кислот в сельди такое же, как в семге и форели. Есть сельдь лучше всего в соленом виде, ее можно и самостоятельно солить, а также готовить салаты, закуски. 

Польза сельди

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного тартара из сельди, с зеленым луком. 

Рецепт закуски из сельди
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Ингредиенты:

  • Филе сельди – 100 г
  • Лук зеленый – 10 г
  • Лук синий – 10 г
  • Петрушка – 5 г
  • Яйцо (отварное) – 1/2 шт.
  • Каперсы – 5 г
  • Сельдь – 100 г
  • Майонез – 15 г
  • Масло растительное 
  • Соль, перец – по вкусу 
  • Бородинский хлеб для подачи 

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко филе сельди.

Что приготовить из сельди

2. Лук, яйца, каперсы порежьте мелко, переложите в миску. Заправьте майонезом, добавьте растительное масло, специи и хорошо перемешайте.

Зеленый лук 

Подавайте закуску с гренками из хлеба!

Готовая закуска

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