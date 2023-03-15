Если из сладкого в холодильнике есть только шоколад и банан – этих двух компонентов хватит, чтобы приготовить вкусный десерт. Банан имеет естественную густую текстуру, поэтому при застывании масса получается похожей на суфле. Очень удобно подавать в стаканах или креманках.

Идея приготовления десерта из шоколада и банана опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

шоколад черный – 200 г (можно взять 2 плитки по 85 г)

бананы очищенные – 350-400 г (2-3 шт)

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Способ приготовления:

1. Бананы очистить и нарезать на кусочки.

2. Переложить в удобную емкость для перебивания блендером и перебить до однородной консистенции.

3. Шоколад растопить в микроволновке или на водяной бане (следите, чтобы не подгорел).

4. Шоколад переливаем в емкость к банановому пюре (но чтобы шоколад был охлажден до комнатной температуры) и перебиваем снова блендером до однородной консистенции.

5. Переливаем в удобную посуду, переставляем в холодильник минимум на час для застывания, украшаем по желанию.

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