Что приготовить из шпината, чтобы он сохранил свою пользу: элементарная идея
Сейчас шпинат активно выращивают на грядках, или же покупают на рынках. Эта зелень не очень капризная, имеет приятный вкус и много питательных веществ. Но, как и любой полезный продукт, шпинат теряет свою пользу при термической обработке. Поэтому лучшей идеей будет приготовить крем-суп, для которого зелень должна быть сырой.
Идея приготовления супа из шпината опубликована на странице foodfitmari в Instagram.
Ингредиенты:
шпинат – 250 г
картофель – 200 г
лук – 1 шт
чеснок – 1 зубец
кокосовые сливки – 200 г (можно обычные)
кипяток – 750 мл
молотый мускатный орех – 1/3ч.л.
соль, перец, хмели-сунели
оливковое масло, сливочное масло
Способ приготовления:
1. Отварить картофель, слить воду.
2. Лук порезать, чеснок размять и обжарить на растительном масле со сливочным маслом до прозрачности.
3. Затем добавить шпинат, специи и все вместе протушить.
4. К отварному картофелю добавить протушенный шпинат, кипяток и сливки.
5. Все сбить блендером.
6. Довершить вкус специями, если нужно.
7. Довести до кипения и выключить.
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