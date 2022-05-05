Сейчас шпинат активно выращивают на грядках, или же покупают на рынках. Эта зелень не очень капризная, имеет приятный вкус и много питательных веществ. Но, как и любой полезный продукт, шпинат теряет свою пользу при термической обработке. Поэтому лучшей идеей будет приготовить крем-суп, для которого зелень должна быть сырой.

Идея приготовления супа из шпината опубликована на странице foodfitmari в Instagram.

Ингредиенты:

шпинат – 250 г

картофель – 200 г

лук – 1 шт

чеснок – 1 зубец

кокосовые сливки – 200 г (можно обычные)

кипяток – 750 мл

молотый мускатный орех – 1/3ч.л.

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соль, перец, хмели-сунели

оливковое масло, сливочное масло

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, слить воду.

2. Лук порезать, чеснок размять и обжарить на растительном масле со сливочным маслом до прозрачности.

3. Затем добавить шпинат, специи и все вместе протушить.

4. К отварному картофелю добавить протушенный шпинат, кипяток и сливки.

5. Все сбить блендером.

6. Довершить вкус специями, если нужно.

7. Довести до кипения и выключить.

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