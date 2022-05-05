Что приготовить из шпината, чтобы он сохранил свою пользу: элементарная идея

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из шпината, чтобы он сохранил свою пользу: элементарная идея

Сейчас шпинат активно выращивают на грядках, или же покупают на рынках. Эта зелень не очень капризная, имеет приятный вкус и много питательных веществ. Но, как и любой полезный продукт, шпинат теряет свою пользу при термической обработке. Поэтому лучшей идеей будет приготовить крем-суп, для которого зелень должна быть сырой.

Идея приготовления супа из шпината опубликована на странице foodfitmari в Instagram.

Рецепт полезного крем-супа со шпинатом

Ингредиенты:

  • шпинат – 250 г

  • картофель – 200 г

  • лук – 1 шт

  • чеснок – 1 зубец

  • кокосовые сливки – 200 г (можно обычные)

  • кипяток – 750 мл

  • молотый мускатный орех – 1/3ч.л.

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  • соль, перец, хмели-сунели

  • оливковое масло, сливочное масло

Чеснок для пикантности супа

Способ приготовления:

1. Отварить картофель, слить воду.

2. Лук порезать, чеснок размять и обжарить на растительном масле со сливочным маслом до прозрачности.

Что приготовить из шпината, чтобы он сохранил свою пользу: элементарная идея

3. Затем добавить шпинат, специи и все вместе протушить.

4. К отварному картофелю добавить протушенный шпинат, кипяток и сливки.

5. Все сбить блендером.

Лук для блюда

6. Довершить вкус специями, если нужно.

7. Довести до кипения и выключить.

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