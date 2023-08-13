Свекла – это не только ингредиенты для салатов и борщей, но и полноценное основание для самостоятельного перекуса. Из такого овоща можно сделать вкусные крекеры, которые понравятся и взрослым, и детям. В составе только натуральные и очень простые компоненты.

Идея приготовления свекловичных крекеров на перекус опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для блюд вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

1 свекла

2 ст.л. смеси семян

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1 ст.л. масла

100 г ц/з муки

специи (куркума, перец красный, чеснок гранулированный)

Способ приготовления:

1. Свеклу сварить. Для этого можно воспользоваться микроволновкой.

2. Готовую свеклу взбить блендером.

3. Добавить смесь семян, специи, растительного масла и муку.

4. Замесить тесто.

5. С помощью пергамента из 2-х частей раскатать тесто толщиной 2-3 мм.

6. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15-18 минут.

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