Что приготовить из свеклы, кроме салата: вариант полезного перекуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из свеклы, кроме салата: вариант полезного перекуса

Свекла – это не только ингредиенты для салатов и борщей, но и полноценное основание для самостоятельного перекуса. Из такого овоща можно сделать вкусные крекеры, которые понравятся и взрослым, и детям. В составе только натуральные и очень простые компоненты.

Идея приготовления свекловичных крекеров на перекус опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для блюд вам понадобится всего 5 компонентов.

Что приготовить из свеклы, кроме салата: вариант полезного перекуса

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 2 ст.л. смеси семян
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  • 1 ст.л. масла
  • 100 г ц/з муки
  • специи (куркума, перец красный, чеснок гранулированный)

Способ приготовления:

Что приготовить из свеклы, кроме салата: вариант полезного перекуса

1. Свеклу сварить. Для этого можно воспользоваться микроволновкой.

Что приготовить из свеклы, кроме салата: вариант полезного перекуса

2. Готовую свеклу взбить блендером.

3. Добавить смесь семян, специи, растительного масла и муку.

Что приготовить из свеклы, кроме салата: вариант полезного перекуса

4. Замесить тесто.

5. С помощью пергамента из 2-х частей раскатать тесто толщиной 2-3 мм.

Что приготовить из свеклы, кроме салата: вариант полезного перекуса

6. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15-18 минут.

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