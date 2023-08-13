Что приготовить из свеклы, кроме салата: вариант полезного перекуса
Свекла – это не только ингредиенты для салатов и борщей, но и полноценное основание для самостоятельного перекуса. Из такого овоща можно сделать вкусные крекеры, которые понравятся и взрослым, и детям. В составе только натуральные и очень простые компоненты.
Идея приготовления свекловичных крекеров на перекус опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Для блюд вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 2 ст.л. смеси семян
- 1 ст.л. масла
- 100 г ц/з муки
- специи (куркума, перец красный, чеснок гранулированный)
Способ приготовления:
1. Свеклу сварить. Для этого можно воспользоваться микроволновкой.
2. Готовую свеклу взбить блендером.
3. Добавить смесь семян, специи, растительного масла и муку.
4. Замесить тесто.
5. С помощью пергамента из 2-х частей раскатать тесто толщиной 2-3 мм.
6. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15-18 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: