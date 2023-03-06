Что приготовить из свеклы на каждый день и для праздничного стола: 4 рецепта полезных и вкусных блюд

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,3 т.
Что приготовить из свеклы

Свекла – очень полезный и простой в приготовлении овощ, который может быть основой для приготовления салатов, соусов, намазок, а также супа и борща. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных салатов и закуски из свеклы, которые готовятся очень быстро. 

Рецепты блюд и з свеклы
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Салат 1:

Ингредиенты:

  • Вареная свекла
  • Лук
  • Соль
  • Сахар
  • Масло
  • Фета
  • Грецкие орехи
  • Соус
  • Сахар

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натрите на крупной терке, добавьте соус, карамелизированный лук и орехи, хорошо перемешайте, сверху добавьте измельченную фету. Орехи следует подсушить на сковороде.

Салат со свеклой и фетой без майонеза

Салат 2:

Ингредиенты:

  • Свекла
  • Фета

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натрите на мелкой терке, добавьте фету и вымешайте до однородности и можно есть.

Салат со свеклой и Фетой

Салат 3:

Ингредиенты:

  • Свекла
  • Лук
  • Соль

Соус:

  • Яблочный/винный уксус

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу порежьте кубиками. Лук нарежьте маленькими кубиками и замаринуйте в уксусе. Через 10-15 минут промойте под проточной водой и просушить полотенцем. Добавьте лук к свекле, туда же – соус и немного соли, хорошо перемешайте. 

Салат из свеклы для обеда

4. Закуска из свеклы:

Вареная свекла

Ингредиенты:

  • Свекла
  • Масло
  • Молотый перец
  • Фета
  • Орехи

Соус: 

  • Оливковое масло
  • Винный/яблочный уксус
  • Сахар
  • Соль

Способ приготовления:

1. Сырую свеклу почистите и нарежьте тонкими слайсами, переложите на противень, сбрызните маслом и запекайте по 10-20 минут с каждой стороны при 180 С. Достаньте из духовки и дайте остыть. 

2. Когда остынут, начините фетой и обваляйте в перетертых орехах и полейте соусом. 

Свекольный салат

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