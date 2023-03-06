Что приготовить из свеклы на каждый день и для праздничного стола: 4 рецепта полезных и вкусных блюд
Свекла – очень полезный и простой в приготовлении овощ, который может быть основой для приготовления салатов, соусов, намазок, а также супа и борща.
Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных салатов и закуски из свеклы, которые готовятся очень быстро.
Салат 1:
Ингредиенты:
- Вареная свекла
- Лук
- Соль
- Сахар
- Масло
- Фета
- Грецкие орехи
- Соус
- Сахар
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу натрите на крупной терке, добавьте соус, карамелизированный лук и орехи, хорошо перемешайте, сверху добавьте измельченную фету. Орехи следует подсушить на сковороде.
Салат 2:
Ингредиенты:
- Свекла
- Фета
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу натрите на мелкой терке, добавьте фету и вымешайте до однородности и можно есть.
Салат 3:
Ингредиенты:
- Свекла
- Лук
- Соль
Соус:
- Яблочный/винный уксус
Способ приготовления:
1. Отварную свеклу порежьте кубиками. Лук нарежьте маленькими кубиками и замаринуйте в уксусе. Через 10-15 минут промойте под проточной водой и просушить полотенцем. Добавьте лук к свекле, туда же – соус и немного соли, хорошо перемешайте.
4. Закуска из свеклы:
Ингредиенты:
- Свекла
- Масло
- Молотый перец
- Фета
- Орехи
Соус:
- Оливковое масло
- Винный/яблочный уксус
- Сахар
- Соль
Способ приготовления:
1. Сырую свеклу почистите и нарежьте тонкими слайсами, переложите на противень, сбрызните маслом и запекайте по 10-20 минут с каждой стороны при 180 С. Достаньте из духовки и дайте остыть.
2. Когда остынут, начините фетой и обваляйте в перетертых орехах и полейте соусом.
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