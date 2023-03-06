Что приготовить из свеклы

Свекла – очень полезный и простой в приготовлении овощ, который может быть основой для приготовления салатов, соусов, намазок, а также супа и борща.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом вкусных салатов и закуски из свеклы, которые готовятся очень быстро.

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Салат 1:

Ингредиенты:

Вареная свекла

Лук

Соль

Сахар

Масло

Фета

Грецкие орехи

Соус

Сахар

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натрите на крупной терке, добавьте соус, карамелизированный лук и орехи, хорошо перемешайте, сверху добавьте измельченную фету. Орехи следует подсушить на сковороде.

Салат 2:

Ингредиенты:

Свекла

Фета

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу натрите на мелкой терке, добавьте фету и вымешайте до однородности и можно есть.

Салат 3:

Ингредиенты:

Свекла

Лук

Соль

Соус:

Яблочный/винный уксус

Способ приготовления:

1. Отварную свеклу порежьте кубиками. Лук нарежьте маленькими кубиками и замаринуйте в уксусе. Через 10-15 минут промойте под проточной водой и просушить полотенцем. Добавьте лук к свекле, туда же – соус и немного соли, хорошо перемешайте.

4. Закуска из свеклы:

Ингредиенты:

Свекла

Масло

Молотый перец

Фета

Орехи

Соус:

Оливковое масло

Винный/яблочный уксус

Сахар

Соль

Способ приготовления:

1. Сырую свеклу почистите и нарежьте тонкими слайсами, переложите на противень, сбрызните маслом и запекайте по 10-20 минут с каждой стороны при 180 С. Достаньте из духовки и дайте остыть.

2. Когда остынут, начините фетой и обваляйте в перетертых орехах и полейте соусом.

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