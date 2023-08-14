Блинчики могут быть не только сладкими, но и солеными – с твердым сыром, картофелем, пюре, кабачками и зеленью. Тесто для такого блюда очень легко готовится и не рвется. В готовом виде их можно есть самостоятельно или с соусом.

В одном из блогов о правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт тонких блинов из картофеля и сыра, которые готовятся 15 минут и подойдут на перекус.

Ингредиенты:

сыр твердый – 120 г

картофель вареный – 220 г

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яйца куриные – 2 шт

мука – 120 г

молоко – 230 г

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

соль, сушеный чеснок

масло сливочное – 10 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить картофель целым или использовать уже готовый. В готовом виде натереть овощ на крупной терке.

2. Также натереть сыр и добавить к картофелю.

3. Добавить в общую массу яйца, молоко и соль. Перемешать.

4. Добавить муку с разрыхлителем, снова все тщательно перемешать.

5. Из полученного теста пожарить тонкие блины. По желанию в готовом виде их можно смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!

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