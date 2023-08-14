Что приготовить из сыра и картофеля на перекус: бюджетное блюдо за 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Что приготовить из сыра и картофеля на перекус: бюджетное блюдо за 15 минут

Блинчики могут быть не только сладкими, но и солеными – с твердым сыром, картофелем, пюре, кабачками и зеленью. Тесто для такого блюда очень легко готовится и не рвется. В готовом виде их можно есть самостоятельно или с соусом.

В одном из блогов о правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт тонких блинов из картофеля и сыра, которые готовятся 15 минут и подойдут на перекус.

Рецепт блинов с картофелем и сыром

Ингредиенты:

  • сыр твердый – 120 г
  • картофель вареный – 220 г
Видео дня
  • яйца куриные – 2 шт
  • мука – 120 г
  • молоко – 230 г
  • разрыхлитель – 1\2 ч. л.
  • соль, сушеный чеснок
  • масло сливочное – 10 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отварить картофель целым или использовать уже готовый. В готовом виде натереть овощ на крупной терке.

2. Также натереть сыр и добавить к картофелю.

Тесто для блинов

3. Добавить в общую массу яйца, молоко и соль. Перемешать.

4. Добавить муку с разрыхлителем, снова все тщательно перемешать.

Готовые блины с сыром и зеленью

5. Из полученного теста пожарить тонкие блины. По желанию в готовом виде их можно смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты