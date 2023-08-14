Что приготовить из сыра и картофеля на перекус: бюджетное блюдо за 15 минут
Блинчики могут быть не только сладкими, но и солеными – с твердым сыром, картофелем, пюре, кабачками и зеленью. Тесто для такого блюда очень легко готовится и не рвется. В готовом виде их можно есть самостоятельно или с соусом.
В одном из блогов о правильном питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт тонких блинов из картофеля и сыра, которые готовятся 15 минут и подойдут на перекус.
Ингредиенты:
- сыр твердый – 120 г
- картофель вареный – 220 г
- яйца куриные – 2 шт
- мука – 120 г
- молоко – 230 г
- разрыхлитель – 1\2 ч. л.
- соль, сушеный чеснок
- масло сливочное – 10 г
Способ приготовления:
1. Для начала нужно отварить картофель целым или использовать уже готовый. В готовом виде натереть овощ на крупной терке.
2. Также натереть сыр и добавить к картофелю.
3. Добавить в общую массу яйца, молоко и соль. Перемешать.
4. Добавить муку с разрыхлителем, снова все тщательно перемешать.
5. Из полученного теста пожарить тонкие блины. По желанию в готовом виде их можно смазать сливочным маслом. Приятного аппетита!
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