Цветная капуста – это полезный, диетический и питательный овощ, который следует добавить в рацион. Ее можно вкусно вкусно варить, жарить в кляре и запекать с сыром. Блюда на основе цветной капусты легко готовятся, идеально подойдут на обед, ужин и перекус.

Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеканки из цветной капусты с сыром и заливкой.

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 шт

яйца – 3-4 шт

сметана – 2 ст. л.

чеснок 1-2 зубчика

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соль, перец

сыр твердый – 100 г

Способ приготовления:

1. Сначала нужно отварить капусту в подсоленной воде с момента закипания 5-7 минут.

2. В готовом виде капусту разделить на соцветия и выложить в форму для запекания.

3. Для приготовления заливки нужно натереть сыр на терке. После этого смешать его с яйцами, сметаной, солью и перцем. Выжать также через пресс чеснок.

4. Полученной заливкой залить капусту.

5. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

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