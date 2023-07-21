Что приготовить из цветной капусты на перекус: отличное блюдо за 20 минут
Цветная капуста – это полезный, диетический и питательный овощ, который следует добавить в рацион. Ее можно вкусно вкусно варить, жарить в кляре и запекать с сыром. Блюда на основе цветной капусты легко готовятся, идеально подойдут на обед, ужин и перекус.
Фудблогер Оксана Комашчук (komashchuk_ksu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеканки из цветной капусты с сыром и заливкой.
Ингредиенты:
- цветная капуста – 1 шт
- яйца – 3-4 шт
- сметана – 2 ст. л.
- чеснок 1-2 зубчика
- соль, перец
- сыр твердый – 100 г
Способ приготовления:
1. Сначала нужно отварить капусту в подсоленной воде с момента закипания 5-7 минут.
2. В готовом виде капусту разделить на соцветия и выложить в форму для запекания.
3. Для приготовления заливки нужно натереть сыр на терке. После этого смешать его с яйцами, сметаной, солью и перцем. Выжать также через пресс чеснок.
4. Полученной заливкой залить капусту.
5. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: