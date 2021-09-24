Что приготовить из тыквы, если каша надоела – 2 оригинальных блюда
Тыква – безусловно очень полезный осенний овощ, который благотворно влияет на весь организм и вообще является кладезем максимального количества витаминов и микроэлементов. Из нее можно приготовить очень вкусные, полезные блюда, а также можно просто запекать с травами и маслом, добавлять в пироги, теплые салаты, делать смузи, варить молочные каши и супы, но все эти блюда все же считаются классическими.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 2 рецептами оригинальных блюд из тыквы, которые вам точно понравятся и к тому же, они очень просто готовятся.
1. Тыква, запеченная в пряной карамели
Ингредиенты:
мякоть тыквы – 800 г
сливочное масло – 2 ст. л.
коричневый сахар – 2 ст. л.
корица – по вкусу
молотый мускатный орех — по вкусу
молотый имбирь — по вкусу
молотая гвоздика — по вкусу
Способ приготовления:
Тыкву помойте, срежьте грубую кожуру, нарежьте крупными кусками.
Сливочное масло растопите и смажьте форму для выпечки.
Тыкву выложите в один слой и сбрызните ее оставшимся маслом, сверху присыпьте коричневым сахаром, молотым имбирем, корицей, мускатным орехом и гвоздикой.
Отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
2. Тыква фри с пармезаном и паприкой в духовке
Ингредиенты:
тыква – 300 г
пармезан – 100 г
паприка – 1/2 ч. л.
крохмал – 1ст. л.
оливковое масло – 2-3 ст. л.
чеснок – 2 зуб. – по желанию
травы и специи любые – по вкусу
кинза, петрушка – по 30 г
Способ приготовления:
Помойте и нарежьте тыкву маленькими брусочками, присыпьте крахмалом, перемешайте.
Затем добавьте масло, перец, чеснок и соль, все хорошо перемешайте так, чтобы все абсолютно кусочки были в специях.
Застелите противень пергаментом, выложите готовую тыкву в один слой и отправьте в духовку на 20 минут при 190 С.
Смешайте мелко натёртый пармезан и рубленую петрушку и кинзу. Перед подачей посыпьте этой смесью тыкву.
За 10 минут до окончания достаньте противень и присыпьте тыкву натертым пармезаном и зеленью.
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