Что приготовить из тыквы, если каша надоела – 2 оригинальных блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Необычные блюда из тыквы

Тыква – безусловно очень полезный осенний овощ, который благотворно влияет на весь организм и вообще является кладезем максимального количества витаминов и микроэлементов. Из нее можно приготовить очень вкусные, полезные блюда, а также можно просто запекать с травами и маслом, добавлять в пироги, теплые салаты, делать смузи, варить молочные каши и супы, но все эти блюда все же считаются классическими.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 2 рецептами оригинальных блюд из тыквы, которые вам точно понравятся и к тому же, они очень просто готовятся.

1. Тыква, запеченная в пряной карамели

Запеченная тыква в пряной карамели

Ингредиенты:

  • мякоть тыквы – 800 г

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  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • коричневый сахар – 2 ст. л.

  • корица – по вкусу

  • молотый мускатный орех — по вкусу

  • молотый имбирь — по вкусу

  • молотая гвоздика — по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Тыкву помойте, срежьте грубую кожуру, нарежьте крупными кусками.

  2. Сливочное масло растопите и смажьте форму для выпечки.

  3. Тыкву выложите в один слой и сбрызните ее оставшимся маслом, сверху присыпьте коричневым сахаром, молотым имбирем, корицей, мускатным орехом и гвоздикой.

  4. Отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

2. Тыква фри с пармезаном и паприкой в духовке

Тыква фри с пармезаном

Ингредиенты:

  • тыква – 300 г

  • пармезан – 100 г

  • паприка – 1/2 ч. л.

  • крохмал – 1ст. л.

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • чеснок – 2 зуб. – по желанию

  • травы и специи любые – по вкусу

  • кинза, петрушка – по 30 г

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Помойте и нарежьте тыкву маленькими брусочками, присыпьте крахмалом, перемешайте.

  2. Затем добавьте масло, перец, чеснок и соль, все хорошо перемешайте так, чтобы все абсолютно кусочки были в специях.

  3. Застелите противень пергаментом, выложите готовую тыкву в один слой и отправьте в духовку на 20 минут при 190 С.

  4. Смешайте мелко натёртый пармезан и рубленую петрушку и кинзу. Перед подачей посыпьте этой смесью тыкву.

  5. За 10 минут до окончания достаньте противень и присыпьте тыкву натертым пармезаном и зеленью.

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