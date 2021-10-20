Что приготовить из тыквы, кроме супа – 2 необычных блюда

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
5,1 т.
Что приготовить из тыквы

Безусловно главный осенний овощ – полезная тыква, которая станет прекрасной основой для многих блюд. Из нее можно сделать теплый салат, кашу, вкусные блины, запечь с корицей, приготовить суп, добавить в пироги, сделать пряные напитки и сладкие цукаты.

Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку из 2 вкусных и не банальных блюд из тыквы, которые станут идеальными вариантами обеда и ужина, рецептами которых поделился Джейми Оливер на своем YouTube-канале.

1. Запеченная куриная грудка с тыквой

Куриная грудка с тыквой
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Ингредиенты:

  • куриная грудка – 1 шт.

  • тыква – 1/4 шт.

  • оливковое масло – 1-2 ст. л.

  • сливки – 1-2 ст. л.

  • соль – по вкусу

  • майоран – 2 веточки

  • молотый черный перец – по вкусу

  • красный перец чили – щепотка

  • молотый мускатный орех – по вкусу

Способ приготовление:

  1. Первым делом – хорошо натрите грудку перцем, солью и измельченным майораном.

  2. Из чили удалите семена и нарежьте мелкими дольками.

  3. Грудку переложите в форму для запекания, посыпьте чили.

  4. Тыкву также нарежьте мелкими слайсами и поместите в форму.

  5. Добавьте в форму сливки, посыпьте мускатным орехом, посолите и поперчите.

  6. Хорошо сбрызните все оливковым маслом и отправьте запекаться на 25-35 минут при 200 С.

2. Запеченная тыква с беконом

Запеченная тыква с беконом

Ингредиенты:

  • тыква – 1 кг

  • бекон – 6 ломтиков

  • чеснок – 3-4 зуб.

  • розмарин – 4-6 веточек

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • молотый черный перец – по вкусу

  • перец чили молотый – по вкусу

  • соль – по вкусу

  • кориандр – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте и разрежьте тыкву пополам, удалите семечки, порежьте дольками.

  2. Выложите ее на противень, посыпьте молотым чили, солью и перцем.

  3. Туда же добавьте чеснок, но не очищенный, а также розмарин и бекон.

  4. Сверху полейте все ингредиенты маслом, перемешайте.

  5. Сверху положите бекон отправьте в духовку на 30 минут при 200 С.

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