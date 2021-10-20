Что приготовить из тыквы, кроме супа – 2 необычных блюда

Безусловно главный осенний овощ – полезная тыква, которая станет прекрасной основой для многих блюд. Из нее можно сделать теплый салат, кашу, вкусные блины, запечь с корицей, приготовить суп, добавить в пироги, сделать пряные напитки и сладкие цукаты.

Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку из 2 вкусных и не банальных блюд из тыквы, которые станут идеальными вариантами обеда и ужина, рецептами которых поделился Джейми Оливер на своем YouTube-канале.

1. Запеченная куриная грудка с тыквой

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Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт.

тыква – 1/4 шт.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

сливки – 1-2 ст. л.

соль – по вкусу

майоран – 2 веточки

молотый черный перец – по вкусу

красный перец чили – щепотка

молотый мускатный орех – по вкусу

Способ приготовление:

Первым делом – хорошо натрите грудку перцем, солью и измельченным майораном. Из чили удалите семена и нарежьте мелкими дольками. Грудку переложите в форму для запекания, посыпьте чили. Тыкву также нарежьте мелкими слайсами и поместите в форму. Добавьте в форму сливки, посыпьте мускатным орехом, посолите и поперчите. Хорошо сбрызните все оливковым маслом и отправьте запекаться на 25-35 минут при 200 С.

2. Запеченная тыква с беконом

Ингредиенты:

тыква – 1 кг

бекон – 6 ломтиков

чеснок – 3-4 зуб.

розмарин – 4-6 веточек

оливковое масло – 1 ст. л.

молотый черный перец – по вкусу

перец чили молотый – по вкусу

соль – по вкусу

кориандр – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Помойте и разрежьте тыкву пополам, удалите семечки, порежьте дольками. Выложите ее на противень, посыпьте молотым чили, солью и перцем. Туда же добавьте чеснок, но не очищенный, а также розмарин и бекон. Сверху полейте все ингредиенты маслом, перемешайте. Сверху положите бекон отправьте в духовку на 30 минут при 200 С.

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