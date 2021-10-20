Что приготовить из тыквы, кроме супа – 2 необычных блюда
Безусловно главный осенний овощ – полезная тыква, которая станет прекрасной основой для многих блюд. Из нее можно сделать теплый салат, кашу, вкусные блины, запечь с корицей, приготовить суп, добавить в пироги, сделать пряные напитки и сладкие цукаты.
Редакция FoodOboz подготовила для вас подборку из 2 вкусных и не банальных блюд из тыквы, которые станут идеальными вариантами обеда и ужина, рецептами которых поделился Джейми Оливер на своем YouTube-канале.
1. Запеченная куриная грудка с тыквой
Ингредиенты:
куриная грудка – 1 шт.
тыква – 1/4 шт.
оливковое масло – 1-2 ст. л.
сливки – 1-2 ст. л.
соль – по вкусу
майоран – 2 веточки
молотый черный перец – по вкусу
красный перец чили – щепотка
молотый мускатный орех – по вкусу
Способ приготовление:
Первым делом – хорошо натрите грудку перцем, солью и измельченным майораном.
Из чили удалите семена и нарежьте мелкими дольками.
Грудку переложите в форму для запекания, посыпьте чили.
Тыкву также нарежьте мелкими слайсами и поместите в форму.
Добавьте в форму сливки, посыпьте мускатным орехом, посолите и поперчите.
Хорошо сбрызните все оливковым маслом и отправьте запекаться на 25-35 минут при 200 С.
2. Запеченная тыква с беконом
Ингредиенты:
тыква – 1 кг
бекон – 6 ломтиков
чеснок – 3-4 зуб.
розмарин – 4-6 веточек
оливковое масло – 1 ст. л.
молотый черный перец – по вкусу
перец чили молотый – по вкусу
соль – по вкусу
кориандр – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте и разрежьте тыкву пополам, удалите семечки, порежьте дольками.
Выложите ее на противень, посыпьте молотым чили, солью и перцем.
Туда же добавьте чеснок, но не очищенный, а также розмарин и бекон.
Сверху полейте все ингредиенты маслом, перемешайте.
Сверху положите бекон отправьте в духовку на 30 минут при 200 С.
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