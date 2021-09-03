Что приготовить из тыквы – самые небанальные блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
221
Вкусные блюда из тыквы

В Украине уже начался сезон полезной тыквы, которую нужно есть всем и каждому, потому что она – настоящий кладезь витамином и необходимых организму микроэлементов. К тому же этот продукт – номер один по простоте приготовления.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта совершенно небанальных и вкусных блюд из тыквы, которыми вы точно удивите своих близких.

1. Американский тыквенный пирог с корицей

Американский тыквенный пирог

Ингредиенты:

  • Тыква – 900 г

  • Пшеничная мука – 400 г

Видео дня

  • Сливочное масло – 250 г

  • Куриное яйцо – 3 шт.

  • Сахар – 200 г

  • Сливки 30%-ные – 200 мл

  • Корица, ваниль и соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Просейте дважды муку, натрите масло и добавьте, хорошо разомните руками, чтобы образовалась крошка.

  2. Яйцо взбейте с солью и добавьте туда же, хорошо перемешайте и замесите тесто и отправьте его в холодильник на 50 минут.

  3. Тыкву помойте, срежьте грубую кожуру, порежьте кубиком и варите до готовности, после – измельчите в блендере до однородности.

  4. В готовое пюре добавьте яйцо, сахар, сливки, корицу, ваниль, перемешайте.

  5. Тесто раскатайте или сразу руками выложите в форму, сверху вылейте тыквенное пюре и отправьте в духовку на 50 минут при 190-200 С.

2. Тыква с кус-кусом, изюмом и чесноком

Тыква с кус-кусом

Ингредиенты:

  • Тыква – 1,5 кг

  • Масло – 2 ст. л.

  • Кипяток – 1 стакан

  • Кус-кус – 1 стакан

  • Изюм – 100 г

  • Лук – 1 шт.

  • Чеснок – 4-5 зуб.

  • Шпинат – 300 г

  • Кедровые орешки – 30-50 г

  • Пармезан – 50 г

Способ приготовления:

  1. У тыквы срезаем шапку, вычищаем, солим, перчим, смазываем оливковым маслом и отправляем в разогретую до 200 С духовку на минут 20.

  2. Хорошо помойте кус-кус, изюм, подсолите и залейте кипятком, так оставьте запарится.

  3. Разогрейте сковороду, налейте масло и ​​​​​​​

    пожарьте хорошо измельченный кубиком лук.

  4. ​​​​​​​Добавьте в сковороду шпинат, измельченный чеснок, перемешайте и добавьте кус-кус с изюмом, сыр и орешки, перемешайте и этой смесью начините тыкву.

  5. Отправьте ее в духовку на 20 минут при 180-190 С.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты