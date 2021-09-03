Что приготовить из тыквы – самые небанальные блюда для всей семьи

В Украине уже начался сезон полезной тыквы, которую нужно есть всем и каждому, потому что она – настоящий кладезь витамином и необходимых организму микроэлементов. К тому же этот продукт – номер один по простоте приготовления.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта совершенно небанальных и вкусных блюд из тыквы, которыми вы точно удивите своих близких.

1. Американский тыквенный пирог с корицей

Ингредиенты:

Тыква – 900 г

Пшеничная мука – 400 г

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Сливочное масло – 250 г

Куриное яйцо – 3 шт.

Сахар – 200 г

Сливки 30%-ные – 200 мл

Корица, ваниль и соль – по вкусу

Способ приготовления:

Просейте дважды муку, натрите масло и добавьте, хорошо разомните руками, чтобы образовалась крошка. Яйцо взбейте с солью и добавьте туда же, хорошо перемешайте и замесите тесто и отправьте его в холодильник на 50 минут. Тыкву помойте, срежьте грубую кожуру, порежьте кубиком и варите до готовности, после – измельчите в блендере до однородности. В готовое пюре добавьте яйцо, сахар, сливки, корицу, ваниль, перемешайте. Тесто раскатайте или сразу руками выложите в форму, сверху вылейте тыквенное пюре и отправьте в духовку на 50 минут при 190-200 С.

2. Тыква с кус-кусом, изюмом и чесноком

Ингредиенты:

Тыква – 1,5 кг

Масло – 2 ст. л.

Кипяток – 1 стакан

Кус-кус – 1 стакан

Изюм – 100 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 4-5 зуб.

Шпинат – 300 г

Кедровые орешки – 30-50 г

Пармезан – 50 г

Способ приготовления:

У тыквы срезаем шапку, вычищаем, солим, перчим, смазываем оливковым маслом и отправляем в разогретую до 200 С духовку на минут 20. Хорошо помойте кус-кус, изюм, подсолите и залейте кипятком, так оставьте запарится. Разогрейте сковороду, налейте масло и ​​​​​​​ пожарьте хорошо измельченный кубиком лук. ​​​​​​​Добавьте в сковороду шпинат, измельченный чеснок, перемешайте и добавьте кус-кус с изюмом, сыр и орешки, перемешайте и этой смесью начините тыкву. Отправьте ее в духовку на 20 минут при 180-190 С.

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