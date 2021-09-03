Что приготовить из тыквы – самые небанальные блюда для всей семьи
В Украине уже начался сезон полезной тыквы, которую нужно есть всем и каждому, потому что она – настоящий кладезь витамином и необходимых организму микроэлементов. К тому же этот продукт – номер один по простоте приготовления.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 рецепта совершенно небанальных и вкусных блюд из тыквы, которыми вы точно удивите своих близких.
1. Американский тыквенный пирог с корицей
Ингредиенты:
Тыква – 900 г
Пшеничная мука – 400 г
Сливочное масло – 250 г
Куриное яйцо – 3 шт.
Сахар – 200 г
Сливки 30%-ные – 200 мл
Корица, ваниль и соль – по вкусу
Способ приготовления:
Просейте дважды муку, натрите масло и добавьте, хорошо разомните руками, чтобы образовалась крошка.
Яйцо взбейте с солью и добавьте туда же, хорошо перемешайте и замесите тесто и отправьте его в холодильник на 50 минут.
Тыкву помойте, срежьте грубую кожуру, порежьте кубиком и варите до готовности, после – измельчите в блендере до однородности.
В готовое пюре добавьте яйцо, сахар, сливки, корицу, ваниль, перемешайте.
Тесто раскатайте или сразу руками выложите в форму, сверху вылейте тыквенное пюре и отправьте в духовку на 50 минут при 190-200 С.
2. Тыква с кус-кусом, изюмом и чесноком
Ингредиенты:
Тыква – 1,5 кг
Масло – 2 ст. л.
Кипяток – 1 стакан
Кус-кус – 1 стакан
Изюм – 100 г
Лук – 1 шт.
Чеснок – 4-5 зуб.
Шпинат – 300 г
Кедровые орешки – 30-50 г
Пармезан – 50 г
Способ приготовления:
У тыквы срезаем шапку, вычищаем, солим, перчим, смазываем оливковым маслом и отправляем в разогретую до 200 С духовку на минут 20.
Хорошо помойте кус-кус, изюм, подсолите и залейте кипятком, так оставьте запарится.
Разогрейте сковороду, налейте масло и
пожарьте хорошо измельченный кубиком лук.
Добавьте в сковороду шпинат, измельченный чеснок, перемешайте и добавьте кус-кус с изюмом, сыр и орешки, перемешайте и этой смесью начините тыкву.
Отправьте ее в духовку на 20 минут при 180-190 С.
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