Если в вашем погребе уже давно стоит много варенья и вы не знаете, как его использовать – следующая идея для вас. Идеальным вариантом будет сделать тертый пирог. Десерт получается очень бюджетным и вкусным. А самое главное, что тесто готовится очень быстро.

Идея приготовления тертого пирога с вареньем опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 420-430 г

яйца – 2 шт

масло – 200 г

разрыхлитель – 10 г

ванильный сахар – 10 г

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сахар – 100 г

соль – щепотка

густое варенье – 0.5 л

Способ приготовления:

1. Растираем масло комнатной температуры с сахаром (можно поменьше взять чем указано) и ванильным сахаром, добавляем яйца, соль и перемешиваем.

2. К муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем и соединяем с жидкой массой, замешиваем тесто.

3. Разделяем тесто на большую и меньшую части, обертываем пищевой пленкой, помещаем большую в холодильник, меньшую – в морозилку, примерно на 1 час.

4. Достаем большую часть и раскатываем на пергаменте, накрывая сверху тоже листом пергамента.

5. Перекладываем на бляшку, поверх выкладываем густое варенье.

6. Меньшей частью теста затираем варенье. Отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

7. Разрезаем охлажденным.

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