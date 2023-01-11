Что приготовить из варенья, которое закрывали на зиму: простой десерт
Если в вашем погребе уже давно стоит много варенья и вы не знаете, как его использовать – следующая идея для вас. Идеальным вариантом будет сделать тертый пирог. Десерт получается очень бюджетным и вкусным. А самое главное, что тесто готовится очень быстро.
Идея приготовления тертого пирога с вареньем опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook_julija_simonchuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 420-430 г
- яйца – 2 шт
- масло – 200 г
- разрыхлитель – 10 г
- ванильный сахар – 10 г
- сахар – 100 г
- соль – щепотка
- густое варенье – 0.5 л
Способ приготовления:
1. Растираем масло комнатной температуры с сахаром (можно поменьше взять чем указано) и ванильным сахаром, добавляем яйца, соль и перемешиваем.
2. К муке добавляем разрыхлитель, перемешиваем и соединяем с жидкой массой, замешиваем тесто.
3. Разделяем тесто на большую и меньшую части, обертываем пищевой пленкой, помещаем большую в холодильник, меньшую – в морозилку, примерно на 1 час.
4. Достаем большую часть и раскатываем на пергаменте, накрывая сверху тоже листом пергамента.
5. Перекладываем на бляшку, поверх выкладываем густое варенье.
6. Меньшей частью теста затираем варенье. Отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.
7. Разрезаем охлажденным.
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