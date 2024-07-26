Если у вас осталось картофельное пюре после вчерашнего ужина, не торопитесь его выбрасывать. Конечно же, в подогретом виде пюре уже не смаковать, но из него можно сделать другое, очень вкусное блюдо.

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Речь идет о картофельниках, то есть котлетах из картофеля, которые точно придутся всем по вкусу. Как правильно их приготовить, в Instagram рассказала фудблогер с ником goptarenkonatali. Она утверждает, что у этого блюда есть один существенный недостаток: его слишком часто будут просить повторить.

Ингредиенты

Картофель очищенный – 600 гр

Сыр "Сулугуни" – 180 гр

Мука – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт

Соль

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Отварить очищенный картофель, размять и дать остыть.

2. Добавить яйцо, муку, соль и сушеный чеснок и 90 г натертого на мелкой терке сыра. Перемешать до однородности.

3. Оставшуюся часть сыра нарезать кубиками.

4. Влажными руками формируем шарики, приплюскиваем и кладем внутрь кусок сыра.

5. Заворачиваем, чтобы сыр был в середине шарика.

6. Обваливаем в муке и формируем картофельник так же, как творожник.

7. Обжариваем на среднем огне до золотистости.

8. Выкладываем на бумажное полотенце.

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