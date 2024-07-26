Что приготовить из вчерашнего картофельного пюре: это блюдо будут просить повторить
Если у вас осталось картофельное пюре после вчерашнего ужина, не торопитесь его выбрасывать. Конечно же, в подогретом виде пюре уже не смаковать, но из него можно сделать другое, очень вкусное блюдо.
Речь идет о картофельниках, то есть котлетах из картофеля, которые точно придутся всем по вкусу. Как правильно их приготовить, в Instagram рассказала фудблогер с ником goptarenkonatali. Она утверждает, что у этого блюда есть один существенный недостаток: его слишком часто будут просить повторить.
Ингредиенты
- Картофель очищенный – 600 гр
- Сыр "Сулугуни" – 180 гр
- Мука – 4 ст.л.
- Яйцо – 1 шт
- Соль
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Отварить очищенный картофель, размять и дать остыть.
2. Добавить яйцо, муку, соль и сушеный чеснок и 90 г натертого на мелкой терке сыра. Перемешать до однородности.
3. Оставшуюся часть сыра нарезать кубиками.
4. Влажными руками формируем шарики, приплюскиваем и кладем внутрь кусок сыра.
5. Заворачиваем, чтобы сыр был в середине шарика.
6. Обваливаем в муке и формируем картофельник так же, как творожник.
7. Обжариваем на среднем огне до золотистости.
8. Выкладываем на бумажное полотенце.
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