Что приготовить из вчерашнего пюре, кроме зразов: рецепт сытного блюда от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Вчерашнее пюре может быть идеальной основой для приготовления вкусных, простых и сытных блюд, например, вареников, начинки для пирогов и зразов. Еще одним таким блюдом является очень простая в приготовлении фокачча с моцареллой и зеленью.

Что приготовить из картофельного пюре

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного блюда из картофельного пюре, с сыром, которое будет очень сытным и простым в приготовлении.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Крахмал кукурузный – 90 г
  • Моцарелла (для пиццы) – 150 г
  • Соль – по вкусу
  • Масло растительное

Способ приготовления:

1. Сварите картофель, сделайте из него пюре. Добавьте специи, крахмал, хорошо перемешайте.

Картофельное тесто

2. Сделайте колбаску, порежьте на одинаковые куски. В каждый положите порезанный сыр, придайте форму, как для зразов.

Как правильно приготовить вкусную фокаччу

3. Разогрейте масло, обжарьте с двух сторон по 5 минут до золотистости.

Подавайте блюдо горячим, можно со сметаной и зеленью!

Готовое блюдо

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