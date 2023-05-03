Вчерашнее пюре может быть идеальной основой для приготовления вкусных, простых и сытных блюд, например, вареников, начинки для пирогов и зразов. Еще одним таким блюдом является очень простая в приготовлении фокачча с моцареллой и зеленью.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного блюда из картофельного пюре, с сыром, которое будет очень сытным и простым в приготовлении.

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Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Крахмал кукурузный – 90 г

Моцарелла (для пиццы) – 150 г

Соль – по вкусу

Масло растительное

Способ приготовления:

1. Сварите картофель, сделайте из него пюре. Добавьте специи, крахмал, хорошо перемешайте.

2. Сделайте колбаску, порежьте на одинаковые куски. В каждый положите порезанный сыр, придайте форму, как для зразов.

3. Разогрейте масло, обжарьте с двух сторон по 5 минут до золотистости.

Подавайте блюдо горячим, можно со сметаной и зеленью!

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