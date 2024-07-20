Что приготовить из вчерашней гречки: рецепт вкусных оладий
Согласитесь, мало кто любит употреблять в пищу гречку, сваренную накануне. Эта крупа смакует только свежесваренная, а на следующий день ее вкус уже сильно отличается от идеала. Чтобы не отправлять остатки гречневой каши в мусор, ее можно использовать для приготовления других блюд.
Вот, например, фудблогер с ником akktapastry в своем Instagram показала, как приготовить гречневые оладьи. Это блюдо, говорит кулинарка, заставит вас наконец-то полюбить гречку. А еще, вы больше не будете бояться приготовить ее в слишком большом количестве.
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт
- Йогурт или кефир – 150 гр
- Вареная гречка – 200 гр
- Мука – 50 гр
- Тертый сыр – 60 гр
- Зелень – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Любимые специи
Способ приготовления
1. К вареной гречихе (можно брать и свежую), добавляем яйцо и кефир. Тщательно перемешиваем.
2. Добавляем муку (можно использовать обычную или цельнозерновую). Перемешиваем.
3. Сыр натираем на терке и добавляем в общую массу.
4. Добавляем оставшиеся ингредиенты и перемешиваем до однородности.
5. Выкладываем ложкой на застеленный пергаментом противень, придавая массе форму оладий.
6. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов в течение 20 минут или до образования золотистой корочки.
7. Подаем на йогуртовой подушке.
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