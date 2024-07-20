Согласитесь, мало кто любит употреблять в пищу гречку, сваренную накануне. Эта крупа смакует только свежесваренная, а на следующий день ее вкус уже сильно отличается от идеала. Чтобы не отправлять остатки гречневой каши в мусор, ее можно использовать для приготовления других блюд.

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Вот, например, фудблогер с ником akktapastry в своем Instagram показала, как приготовить гречневые оладьи. Это блюдо, говорит кулинарка, заставит вас наконец-то полюбить гречку. А еще, вы больше не будете бояться приготовить ее в слишком большом количестве.

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт

Йогурт или кефир – 150 гр

Вареная гречка – 200 гр

Мука – 50 гр

Тертый сыр – 60 гр

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Любимые специи

Способ приготовления

1. К вареной гречихе (можно брать и свежую), добавляем яйцо и кефир. Тщательно перемешиваем.

2. Добавляем муку (можно использовать обычную или цельнозерновую). Перемешиваем.

3. Сыр натираем на терке и добавляем в общую массу.

4. Добавляем оставшиеся ингредиенты и перемешиваем до однородности.

5. Выкладываем ложкой на застеленный пергаментом противень, придавая массе форму оладий.

6. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов в течение 20 минут или до образования золотистой корочки.

7. Подаем на йогуртовой подушке.

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