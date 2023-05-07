У каждой хозяйки точно осталось варенье, которое не съели зимой. Поэтому его нужно использовать уже сейчас, чтобы потом приготовить новое из свежих плодов. Джем отлично подходит для приготовления очень простого домашнего печенья.

Идея приготовления простого печенья с яблочным джемом опубликована на странице фудблогера Марины с ником love_cooking_007 в Instagram. Выпекается десерт всего 10 минут.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт

сливочное масло – 120 г

сахарная пудра – 60 г

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мука – 200 г

разрыхлитель для теста – 0,5 ч.л.

щепотка соли

ванилин

яблочный джем

Способ приготовления:

1. Сливочное масло комнатной температуры (не растопленное, а мягкое) перекладываем в миску и взбиваем миксером в течение 1 минуты.

2. Добавляем к маслу сахарную пудру, щепотку соли, ванилин и взбиваем еще несколько минут. Масса посветлеет и станет пышной.

3. Добавляем 1 яйцо и взбиваем миксером еще 2-3 минуты.

4. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем их к сливочно-яичной смеси.

5. Перемешиваем до однородной смеси.

6. С помощью ложки или просто руками берем немного теста, ладонями формируем шарик.

7. Прижимаем немного и выкладываем на пергамент.

8. Посредине делаем небольшое углубление.

9. Украшаем яблочным джемом (или любым другим по вашему вкусу) и отправляем в предварительно разогретую духовку до 190 градусов примерно на 10 минут.

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