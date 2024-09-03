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Что приготовить из яиц для перекуса: рецепт сытного и полезного блюда за 5 минут
Из яиц можно приготовить очень много вкусных, полезных и сытных блюд, среди которых – омлет, яичница, домашний майонез, а также намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с яичной намазкой, которые готовятся очень быстро.
Ингредиенты:
- авокадо
- яйца вареные
- тунеть
- крем-сыр Philadelphia
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и разомните вилкой вместе с авокадо.
2. Добавьте тунец и сыр, перемешайте и выложите намазку на гренки.
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