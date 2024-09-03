Что приготовить из яиц для перекуса: рецепт сытного и полезного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Что приготовить из яиц для перекуса: рецепт сытного и полезного блюда за 5 минут

Из яиц можно приготовить очень много вкусных, полезных и сытных блюд, среди которых – омлет, яичница, домашний майонез, а также намазки. 

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Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с яичной намазкой, которые готовятся очень быстро. 

Рецепт намазки

Ингредиенты: 

  • авокадо
  • яйца вареные
  • тунеть
  • крем-сыр Philadelphia

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и разомните вилкой вместе с авокадо.

Приготовление намазки

2. Добавьте тунец и сыр, перемешайте и выложите намазку на гренки.

Готовое блюдо

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