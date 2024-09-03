Из яиц можно приготовить очень много вкусных, полезных и сытных блюд, среди которых – омлет, яичница, домашний майонез, а также намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с яичной намазкой, которые готовятся очень быстро.

Ингредиенты:

авокадо

яйца вареные

тунеть

крем-сыр Philadelphia

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и разомните вилкой вместе с авокадо.

2. Добавьте тунец и сыр, перемешайте и выложите намазку на гренки.

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