Что приготовить из яиц для завтрака за 10 минут: делимся рецептом сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,8 т.
Что приготовить из яиц

Яйца являются очень полезным и ценным продуктом, в них очень много нужных витаминов и микроэлементов. Из них можно приготовить очень много разных блюд, начиная от омлета, заканчивая салатами, соусами и закусками.

Салат с яйцом и зеленым луком без майонеза

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстрого блюда для завтрака из бекона, грибов, сыра и томатов.

Рецепт блюда
Видео дня

Ингредиенты:

  • Яйца
  • Бекон/колбаса/ветчина
  • Шампиньоны
  • Томаты
  • Зеленый лук
  • Твердый сыр
  • Специи

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте со специями.

Яйца для блюда

2. Порежьте грибы слайсами, бекон произвольно, помидоры слайсами и обжарьте.

Жареные грибы, бекон и помидор

3. Вылейте яичную смесь и присыпке сыром, накройте крышкой и готовьте несколько минут. Перед подачей присыпьте зеленым луком.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты