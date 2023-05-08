Яйца являются очень полезным и ценным продуктом, в них очень много нужных витаминов и микроэлементов. Из них можно приготовить очень много разных блюд, начиная от омлета, заканчивая салатами, соусами и закусками.

Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстрого блюда для завтрака из бекона, грибов, сыра и томатов.

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Ингредиенты:

Яйца

Бекон/колбаса/ветчина

Шампиньоны

Томаты

Зеленый лук

Твердый сыр

Специи

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте со специями.

2. Порежьте грибы слайсами, бекон произвольно, помидоры слайсами и обжарьте.

3. Вылейте яичную смесь и присыпке сыром, накройте крышкой и готовьте несколько минут. Перед подачей присыпьте зеленым луком.

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