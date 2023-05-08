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Что приготовить из яиц для завтрака за 10 минут: делимся рецептом сытного и вкусного блюда
Яйца являются очень полезным и ценным продуктом, в них очень много нужных витаминов и микроэлементов. Из них можно приготовить очень много разных блюд, начиная от омлета, заканчивая салатами, соусами и закусками.
Кулинар Светлана поделилась в Instagram рецептом вкусного и быстрого блюда для завтрака из бекона, грибов, сыра и томатов.
Ингредиенты:
- Яйца
- Бекон/колбаса/ветчина
- Шампиньоны
- Томаты
- Зеленый лук
- Твердый сыр
- Специи
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте со специями.
2. Порежьте грибы слайсами, бекон произвольно, помидоры слайсами и обжарьте.
3. Вылейте яичную смесь и присыпке сыром, накройте крышкой и готовьте несколько минут. Перед подачей присыпьте зеленым луком.
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