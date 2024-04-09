Что приготовить из яиц, хлеба и сыра для перекуса за 5 минут: рецепт самых ленивых горячих бутербродов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из яиц, хлеба и сыра для перекуса за 5 минут: рецепт самых ленивых горячих бутербродов

Быстрый перекус можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, например, хлеба, сыра, колбасы, яиц, добавив соус. Из этого набора продуктов вы получите очень вкусные и сытные горячие бутерброды. 

Сытный бутерброд

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов с яйцом, колбасой и сыром. 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • 2 куска тостового хлеба
  • 2 куска плавленого или твердого сыра
  • соус
  • колбаса
  • яйца
  • сыр для присыпки

Способ приготовления: 

1. Хлеб смажьте кетчупом, сверху выложите сыр, колбасу и второй кусок хлеба.

Приготовление бутербродов

2. Далее придавите хлеб ложкой и аккуратно выложите яйцо, присыпьте сыром и готовьте в духовке несколько минут.

Готовое блюдо

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