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Что приготовить из яиц, хлеба и сыра для перекуса за 5 минут: рецепт самых ленивых горячих бутербродов
Быстрый перекус можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, например, хлеба, сыра, колбасы, яиц, добавив соус. Из этого набора продуктов вы получите очень вкусные и сытные горячие бутерброды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и простых в приготовлении горячих бутербродов с яйцом, колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- 2 куска тостового хлеба
- 2 куска плавленого или твердого сыра
- соус
- колбаса
- яйца
- сыр для присыпки
Способ приготовления:
1. Хлеб смажьте кетчупом, сверху выложите сыр, колбасу и второй кусок хлеба.
2. Далее придавите хлеб ложкой и аккуратно выложите яйцо, присыпьте сыром и готовьте в духовке несколько минут.
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