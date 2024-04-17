Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также намазок, пышных омлетов и яичницы. Их практически всегда добавляют в выпечку, кляр, фарш, блины и сырники.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных блинов с сырной начинкой с майонезом и чесноком.

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Ингредиенты:

Для блинов:

яйца – 4 шт.

2 ст. л майонеза

специи – по вкусу

Начинка:

плавленые сырки

чеснок

майонез

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте блендером с майонезом до однородности.

2. Пожарьте блины.

3. Начинка: смешайте тертые сырки с чесноком и майонезом.

4. Смажьте блины начинкой и сверните рулетиком.

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