Что приготовить из яиц и майонеза для перекуса и для праздничного стола: рецепт яичных блинов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из яиц и майонеза для перекуса и для праздничного стола: рецепт яичных блинов

Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также намазок, пышных омлетов и яичницы. Их практически всегда добавляют в выпечку, кляр, фарш, блины и сырники. 

Яичные блины

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных блинов с сырной начинкой с майонезом и чесноком.

Рецепт рулетиков
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Ингредиенты:

Для блинов:

  • яйца – 4 шт.
  • 2 ст. л майонеза
  • специи – по вкусу

Начинка:

  • плавленые сырки
  • чеснок
  • майонез

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте блендером с майонезом до однородности.

Тесто для блинов

2. Пожарьте блины.

Блины из яиц

3. Начинка: смешайте тертые сырки с чесноком и майонезом.

Сырная начинка

4. Смажьте блины начинкой и сверните рулетиком.

Готовые рулетики

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