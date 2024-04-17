Видео дня
Что приготовить из яиц и майонеза для перекуса и для праздничного стола: рецепт яичных блинов
Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также намазок, пышных омлетов и яичницы. Их практически всегда добавляют в выпечку, кляр, фарш, блины и сырники.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных яичных блинов с сырной начинкой с майонезом и чесноком.
Ингредиенты:
Для блинов:
- яйца – 4 шт.
- 2 ст. л майонеза
- специи – по вкусу
Начинка:
- плавленые сырки
- чеснок
- майонез
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте блендером с майонезом до однородности.
2. Пожарьте блины.
3. Начинка: смешайте тертые сырки с чесноком и майонезом.
4. Смажьте блины начинкой и сверните рулетиком.
Также на OBOZ.UA можно найти и другие рецепты: