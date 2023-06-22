Шакшука – это сытное блюдо на основе яиц пашот с томатной пастой или помидорами, болгарским перцем и обязательно пикантными специями. Это идеальный вариант для сытного завтрака для всей семьи.

Фудблогер Валерия Ярошкевич (lera_yaroshkevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шакшуки из яиц.

Ингредиенты:

куриные яйца – 4 шт

томаты – 4 шт

сладкий лук – 1 шт

сладкий перец или перец чили – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

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оливковое масло – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

соль

рубленая петрушка или кинза

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и обжарить до прозрачности.

2. Нарезать и добавить чеснок. Жарить 2-3 минуты.

3. Нарезать кубиками перец и томаты. Сначала добавить на сковороду перец и готовить 4-6 минут. Затем добавить помидоры и готовить еще 5 минут. Добавить все необходимые специи по желанию.

4. После того, как овощи будут, нужно сделать внутри небольшие отверстия с помощью ложки, разбить туда яйца. Готовить 5-7 минут. Готово!

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