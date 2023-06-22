Что приготовить из яиц на завтрак: рецепт пикантной шакшуки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить из яиц на завтрак: рецепт пикантной шакшуки

Шакшука – это сытное блюдо на основе яиц пашот с томатной пастой или помидорами, болгарским перцем и обязательно пикантными специями. Это идеальный вариант для сытного завтрака для всей семьи.

Фудблогер Валерия Ярошкевич (lera_yaroshkevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шакшуки из яиц.

Рецепт шакшуки с яйцами на завтрак

Ингредиенты:

  • куриные яйца – 4 шт
  • томаты – 4 шт
  • сладкий лук – 1 шт
  • сладкий перец или перец чили – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
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  • оливковое масло – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • соль
  • рубленая петрушка или кинза

Способ приготовления:

1. Измельчить лук и обжарить до прозрачности.

2. Нарезать и добавить чеснок. Жарить 2-3 минуты.

Шакшука из яиц

3. Нарезать кубиками перец и томаты. Сначала добавить на сковороду перец и готовить 4-6 минут. Затем добавить помидоры и готовить еще 5 минут. Добавить все необходимые специи по желанию.

Рецепт шакшуки

4. После того, как овощи будут, нужно сделать внутри небольшие отверстия с помощью ложки, разбить туда яйца. Готовить 5-7 минут. Готово!

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