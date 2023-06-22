Что приготовить из яиц на завтрак: рецепт пикантной шакшуки
Шакшука – это сытное блюдо на основе яиц пашот с томатной пастой или помидорами, болгарским перцем и обязательно пикантными специями. Это идеальный вариант для сытного завтрака для всей семьи.
Фудблогер Валерия Ярошкевич (lera_yaroshkevych) на своей странице в Instagram поделилась рецептом шакшуки из яиц.
Ингредиенты:
- куриные яйца – 4 шт
- томаты – 4 шт
- сладкий лук – 1 шт
- сладкий перец или перец чили – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- оливковое масло – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
- соль
- рубленая петрушка или кинза
Способ приготовления:
1. Измельчить лук и обжарить до прозрачности.
2. Нарезать и добавить чеснок. Жарить 2-3 минуты.
3. Нарезать кубиками перец и томаты. Сначала добавить на сковороду перец и готовить 4-6 минут. Затем добавить помидоры и готовить еще 5 минут. Добавить все необходимые специи по желанию.
4. После того, как овощи будут, нужно сделать внутри небольшие отверстия с помощью ложки, разбить туда яйца. Готовить 5-7 минут. Готово!
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