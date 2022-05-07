Что приготовить из зеленого лука: идея сытного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Что приготовить из зеленого лука: идея сытного блюда

Свежий зеленый лук – это не только ингредиент в салате или вкусное дополнение к салу, но и отличная начинка для пирога. Из-за пикантного выраженного вкуса такого продукта, блюдо будет чрезвычайно ароматным. Тесто готовится очень просто и не требует длительного замеса.

Идея приготовления пирога с зеленым луком опубликована на странице Ирины Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram.

Рецепт пирога с зеленым луком

Ингредиенты для теста:

  • мука – 300 г

  • сливочное масло – 100 г

  • сметана – 200 г

  • соль – 0,5 ч.л

  • разрыхлитель – 0,5 ч.л

Приготовление теста для пирога
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Ингредиенты для начинки:

  • яйца – 5 шт

  • зеленый лук – пучок

  • соль

  • перец

  • желток для смазывания пирога

  • кунжут – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мягкое масло комнатной температуры растереть со сметаной.

2. Добавить соль, разрыхлитель, перемешать.

Замешивание теста

3. Всыпать муку и замесить мягкое тесто.

4. Завернуть в пленку и положить в холодильник на час.

5. Яйца варить 10 минут, охладить.

6. Зеленый лук порезать и поджарить несколько минут на сливочном масле.

7. Добавить измельченные яйца, посолить, поперчить. Начинка должна быть хорошо посолена.

8. Тесто разделить на 2 части. Раскатать круги.

9. Одно выложить на противень, застеленный пергаментом. Поместить начинку.

Выкладывание начинки для пирога

10. Сверху закрыть вторым кругом, края защепить.

11. Проколоть вилкой, чтобы выходил пар.

12. Смазать желтком, смешанным с водой. По желанию посыпать кунжутом.

13. Выпекать в разогретой до 180° духовке 30-35 минут.

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