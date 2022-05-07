Свежий зеленый лук – это не только ингредиент в салате или вкусное дополнение к салу, но и отличная начинка для пирога. Из-за пикантного выраженного вкуса такого продукта, блюдо будет чрезвычайно ароматным. Тесто готовится очень просто и не требует длительного замеса.

Идея приготовления пирога с зеленым луком опубликована на странице Ирины Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

сливочное масло – 100 г

сметана – 200 г

соль – 0,5 ч.л

разрыхлитель – 0,5 ч.л

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Ингредиенты для начинки:

яйца – 5 шт

зеленый лук – пучок

соль

перец

желток для смазывания пирога

кунжут – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мягкое масло комнатной температуры растереть со сметаной.

2. Добавить соль, разрыхлитель, перемешать.

3. Всыпать муку и замесить мягкое тесто.

4. Завернуть в пленку и положить в холодильник на час.

5. Яйца варить 10 минут, охладить.

6. Зеленый лук порезать и поджарить несколько минут на сливочном масле.

7. Добавить измельченные яйца, посолить, поперчить. Начинка должна быть хорошо посолена.

8. Тесто разделить на 2 части. Раскатать круги.

9. Одно выложить на противень, застеленный пергаментом. Поместить начинку.

10. Сверху закрыть вторым кругом, края защепить.

11. Проколоть вилкой, чтобы выходил пар.

12. Смазать желтком, смешанным с водой. По желанию посыпать кунжутом.

13. Выпекать в разогретой до 180° духовке 30-35 минут.

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