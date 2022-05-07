Что приготовить из зеленого лука: идея сытного блюда
Свежий зеленый лук – это не только ингредиент в салате или вкусное дополнение к салу, но и отличная начинка для пирога. Из-за пикантного выраженного вкуса такого продукта, блюдо будет чрезвычайно ароматным. Тесто готовится очень просто и не требует длительного замеса.
Идея приготовления пирога с зеленым луком опубликована на странице Ирины Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram.
Ингредиенты для теста:
мука – 300 г
сливочное масло – 100 г
сметана – 200 г
соль – 0,5 ч.л
разрыхлитель – 0,5 ч.л
Ингредиенты для начинки:
яйца – 5 шт
зеленый лук – пучок
соль
перец
желток для смазывания пирога
кунжут – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мягкое масло комнатной температуры растереть со сметаной.
2. Добавить соль, разрыхлитель, перемешать.
3. Всыпать муку и замесить мягкое тесто.
4. Завернуть в пленку и положить в холодильник на час.
5. Яйца варить 10 минут, охладить.
6. Зеленый лук порезать и поджарить несколько минут на сливочном масле.
7. Добавить измельченные яйца, посолить, поперчить. Начинка должна быть хорошо посолена.
8. Тесто разделить на 2 части. Раскатать круги.
9. Одно выложить на противень, застеленный пергаментом. Поместить начинку.
10. Сверху закрыть вторым кругом, края защепить.
11. Проколоть вилкой, чтобы выходил пар.
12. Смазать желтком, смешанным с водой. По желанию посыпать кунжутом.
13. Выпекать в разогретой до 180° духовке 30-35 минут.
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