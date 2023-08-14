Что приготовить, когда есть много кабачков: вариант сытного рулета

Если в вашем холодильнике уже долгое время лежат кабачки и вы не знаете, что с ними делать – приготовьте простой рулет. Овощи для него нужно просто натереть. Корж отлично пропекается и держит форму.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета в духовке опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Очень удачно дополняет вкус кабачков сырная начинка с помидорами.

Ингредиенты для основания:

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2 кабачка

3 яйца

соль, перец и любимые специи

30 г сметаны

90 г муки

Ингредиенты для начинки:

3 шт. плавленых сырков

100 г крем-сыра

60 г сметаны

3-4 зубчика чеснока

соль, перец и любимые специи

1 помидор

Способ приготовления:

1. С кабачков срезать все лишнее, натереть на большой терке.

2. Отлично отжать сок.

3. В отдельной миске объединить яйца, соль, перец, специи и сметану.

4. Вылить массу в кабачки, тщательно перемешать.

5. Добавить муку и снова перемешать.

6. Переложить кабачковое тесто на противень, застеленный пергаментом.

7. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

8. Для начинки плавленый сыр натереть на большой терке.

9. Добавить крем-сыр, сметану, измельченный чеснок и любимые специи.

10. Выложить массу на охлажденный кабачковый рулет, распределить равномерно.

11. Сверху посыпать зеленым луком и положить слайсы помидоров.

12. Свернуть плотный рулет и завернуть в пищевую пленку.

13. На время положить в холодильник, подавать порционно.

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