Что приготовить, когда есть много кабачков: вариант сытного рулета
Если в вашем холодильнике уже долгое время лежат кабачки и вы не знаете, что с ними делать – приготовьте простой рулет. Овощи для него нужно просто натереть. Корж отлично пропекается и держит форму.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета в духовке опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Очень удачно дополняет вкус кабачков сырная начинка с помидорами.
Ингредиенты для основания:
- 2 кабачка
- 3 яйца
- соль, перец и любимые специи
- 30 г сметаны
- 90 г муки
Ингредиенты для начинки:
- 3 шт. плавленых сырков
- 100 г крем-сыра
- 60 г сметаны
- 3-4 зубчика чеснока
- соль, перец и любимые специи
- 1 помидор
Способ приготовления:
1. С кабачков срезать все лишнее, натереть на большой терке.
2. Отлично отжать сок.
3. В отдельной миске объединить яйца, соль, перец, специи и сметану.
4. Вылить массу в кабачки, тщательно перемешать.
5. Добавить муку и снова перемешать.
6. Переложить кабачковое тесто на противень, застеленный пергаментом.
7. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.
8. Для начинки плавленый сыр натереть на большой терке.
9. Добавить крем-сыр, сметану, измельченный чеснок и любимые специи.
10. Выложить массу на охлажденный кабачковый рулет, распределить равномерно.
11. Сверху посыпать зеленым луком и положить слайсы помидоров.
12. Свернуть плотный рулет и завернуть в пищевую пленку.
13. На время положить в холодильник, подавать порционно.
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