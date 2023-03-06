Салат из пекинской капусты – идеальное блюдо для обеда и перекуса, а также это может быть вариант праздничного угощения. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается со всеми овощами и зеленью. Заправлять салаты лучше всего легкими соусами, не используя майонез.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты, с тунцом и без майонеза.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 2-3 ст. л.

вареные яйца – 2 шт.

помидоры – 4-5 шт.

кукуруза – 2-3 ст. л.

тунец – 1 банка

лук – 1/2 шт.

Заправка:

йогурт – 3 ст. л.

горчица в зернах – 2 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крупно нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.

2. Добавьте нарезанный полукольцами красный лук, кукурузу и консервированный тунец.

3. Заправка: смешайте йогурт, горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль, перец, перемешайте.

4. Заправьте салат и перемешайте.

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