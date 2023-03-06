Что приготовить на 8 марта: рецепт легкого салата из пекинской капусты без майонеза
Салат из пекинской капусты – идеальное блюдо для обеда и перекуса, а также это может быть вариант праздничного угощения. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается со всеми овощами и зеленью. Заправлять салаты лучше всего легкими соусами, не используя майонез.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты, с тунцом и без майонеза.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 2-3 ст. л.
- вареные яйца – 2 шт.
- помидоры – 4-5 шт.
- кукуруза – 2-3 ст. л.
- тунец – 1 банка
- лук – 1/2 шт.
Заправка:
- йогурт – 3 ст. л.
- горчица в зернах – 2 ч. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- оливковое масло – 1-2 ст. л.
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крупно нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.
2. Добавьте нарезанный полукольцами красный лук, кукурузу и консервированный тунец.
3. Заправка: смешайте йогурт, горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль, перец, перемешайте.
4. Заправьте салат и перемешайте.
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