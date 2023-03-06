Что приготовить на 8 марта: рецепт легкого салата из пекинской капусты без майонеза

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты – идеальное блюдо для обеда и перекуса, а также это может быть вариант праздничного угощения. Стоит отметить, что пекинская капуста хорошо сочетается со всеми овощами и зеленью. Заправлять салаты лучше всего легкими соусами, не используя майонез. 

Как приготовить вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты, с тунцом и без майонеза. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 2-3 ст. л.
  • вареные яйца – 2 шт. 
  • помидоры – 4-5 шт. 
  • кукуруза – 2-3 ст. л.
  • тунец – 1 банка 
  • лук – 1/2 шт. 

Заправка:

  • йогурт – 3 ст. л.
  • горчица в зернах – 2 ч. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • оливковое масло – 1-2 ст. л.
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крупно нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.

Капуста для салата

2. Добавьте нарезанный полукольцами красный лук, кукурузу и консервированный тунец.

Приготовление салата

3. Заправка: смешайте йогурт, горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль, перец, перемешайте.

Приготовление заправки для салата

4. Заправьте салат и перемешайте.

Готовый салат

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