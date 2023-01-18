Что приготовить на Голодную кутью или Крещенский святвечер: рецепты блюд

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
2,4 т.
Что приготовить на Голодную кутью или Крещенский святвечер: рецепты блюд

В зимнем цикле есть 2 праздника, на которые готовят постный ужин: Рождество и Крещение. Второе событие христиане отмечают с 18 на 19 января. Люди приносят домой освященную воду, сначала пьют ее, а затем садятся ужинать.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из пяти постных блюд, которые можно приготовить на Крещенский Святвечер.

Постные пирожки. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице фудблогера Ольги с ником cookery_chronicles в Instagram.

Что приготовить на Голодную кутью или Крещенский святвечер: рецепты блюд
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Ингредиенты для теста:

  • теплая вода – 2 стакана
  • масло – 1 ст.л.
  • дрожжи – 50 грамм
  • мука – 4 стакана
  • соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

  • квашеная капуста или свежая – 700 грамм
  • лук – 1 шт
  • грибы – 300 грамм○
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. В теплую воду положить дрожжи и соль, дождаться полного растворения.

2. Добавить муку и растительное масло, замесить тесто и поставить его на 3 часа в холодильник.

3. Капусту протушить с грибами (свежими или сухими) и поджаренным луком.

4. Дать остыть до комнатной температуры. Посолить и поперчить.

5. Сформировать пирожки любой формы.

6. Жарить во фритюре с обеих сторон до румяности.

Постный борщ от gotuemo_vdoma_. Идея приготовления опубликована на странице в Instagram.

 

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт
  • капуста – 1/4
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • зелень
  • несколько с фасолью или сама фасоль
  • масло для жарки
  • соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель большими кубиками и поставить вариться.

2. Нашинковать капусту и добавить в картофель.

3. Нарезать лук, натереть морковь, поджарить на растительном масле. В процессе добавить фасоль и 50 мл воды. Протушить 3-4 минуты.

4. К картофелю с капустой добавить лавровый лист, душистый перец и готовую зажарку. Тщательно перемешать, посолить, поперчить и варить еще 10 минут.

5. Добавить зелень, попробовать и при необходимости подсолить. Выключить и дать настояться блюду 10-15 мин.

Запеченные яблоки с медом и корицей от oksankaogii. Идея опубликована на странице в Instagram.

Что приготовить на Голодную кутью или Крещенский святвечер: рецепты блюд

Ингредиенты:

  • яблоки – 6 шт
  • мед – 6 ст. л
  • корица – 1 ч. л

Способ приготовления:

1. Осторожно вырезать сердцевину.

2. Внутрь залить мед и присыпать корицей.

3. Десерт поставить на 30 минут в духовку при температуре 150 градусов.

Салат из квашеной капусты. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице my_cooking_book_ в Instagram.

Что приготовить на Голодную кутью или Крещенский святвечер: рецепты блюд

Ингредиенты:

  • 300 грамм квашеной капусты
  • 1 квашеный огурец
  • 1 красный лук
  • подсолнечное масло

Способ приготовления:

1. Огурец порезать кубиками.

2. Лук полукольцами.

3. Смешать с квашеной капустой и заправить растительным маслом.

Традиционная кутья. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником sweetcandy.sue в Instagram.

Что приготовить на Голодную кутью или Крещенский святвечер: рецепты блюд

Ингредиенты:

  • 2 стакана пшеницы
  • 4 стакана воды (для варки)
  • 2 стакана мака
  • 2-2,5 стакана сахара (по желанию)
  • 1 стакан орехов
  • 1 стакан изюма
  • 1 стакан холодной кипяченой воды (для добавления уже в готовую кутью)

Способ приготовления:

1. Пшеницу промыть, залить водой. Поставить на огонь, довести до кипения, убавить огонь и дать время вариться 1-1,5 часа на маленьком огне.

2. Дать время охладиться.

3. Мак промыть или, если чист,ый пропустить этот шаг. Залить мак кипятком, воды должно быть на 2 пальца выше мака. Накрыть крышкой и оставить запариваться до полного остывания воды. Слить воду.

4. Запаренный мак перетереть с сахаром в ступке/макогоне/ на блендере.

5. Орехи немного поджарить в духовке или на сковороде. Измельчить в блендере или ножом.

6. Изюм запарить кипятком на 10 минут. Воду слить, просушить бумажным полотенцем.

7. В большую миску высыпать отварную пшеницу, перетертый с сахаром мак, изюм, измельченные орехи. Вымешивать кутью руками, понемногу добавляя кипяченую воду к желаемой консистенции.

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