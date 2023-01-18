В зимнем цикле есть 2 праздника, на которые готовят постный ужин: Рождество и Крещение. Второе событие христиане отмечают с 18 на 19 января. Люди приносят домой освященную воду, сначала пьют ее, а затем садятся ужинать.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из пяти постных блюд, которые можно приготовить на Крещенский Святвечер.

Постные пирожки. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице фудблогера Ольги с ником cookery_chronicles в Instagram.

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Ингредиенты для теста:

теплая вода – 2 стакана

масло – 1 ст.л.

дрожжи – 50 грамм

мука – 4 стакана

соль – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

квашеная капуста или свежая – 700 грамм

лук – 1 шт

грибы – 300 грамм○

соль, перец

Способ приготовления:

1. В теплую воду положить дрожжи и соль, дождаться полного растворения.

2. Добавить муку и растительное масло, замесить тесто и поставить его на 3 часа в холодильник.

3. Капусту протушить с грибами (свежими или сухими) и поджаренным луком.

4. Дать остыть до комнатной температуры. Посолить и поперчить.

5. Сформировать пирожки любой формы.

6. Жарить во фритюре с обеих сторон до румяности.

Постный борщ от gotuemo_vdoma_. Идея приготовления опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт

капуста – 1/4

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

зелень

несколько с фасолью или сама фасоль

масло для жарки

соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель большими кубиками и поставить вариться.

2. Нашинковать капусту и добавить в картофель.

3. Нарезать лук, натереть морковь, поджарить на растительном масле. В процессе добавить фасоль и 50 мл воды. Протушить 3-4 минуты.

4. К картофелю с капустой добавить лавровый лист, душистый перец и готовую зажарку. Тщательно перемешать, посолить, поперчить и варить еще 10 минут.

5. Добавить зелень, попробовать и при необходимости подсолить. Выключить и дать настояться блюду 10-15 мин.

Запеченные яблоки с медом и корицей от oksankaogii. Идея опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

яблоки – 6 шт

мед – 6 ст. л

корица – 1 ч. л

Способ приготовления:

1. Осторожно вырезать сердцевину.

2. Внутрь залить мед и присыпать корицей.

3. Десерт поставить на 30 минут в духовку при температуре 150 градусов.

Салат из квашеной капусты. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице my_cooking_book_ в Instagram.

Ингредиенты:

300 грамм квашеной капусты

1 квашеный огурец

1 красный лук

подсолнечное масло

Способ приготовления:

1. Огурец порезать кубиками.

2. Лук полукольцами.

3. Смешать с квашеной капустой и заправить растительным маслом.

Традиционная кутья. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником sweetcandy.sue в Instagram.

Ингредиенты:

2 стакана пшеницы

4 стакана воды (для варки)

2 стакана мака

2-2,5 стакана сахара (по желанию)

1 стакан орехов

1 стакан изюма

1 стакан холодной кипяченой воды (для добавления уже в готовую кутью)

Способ приготовления:

1. Пшеницу промыть, залить водой. Поставить на огонь, довести до кипения, убавить огонь и дать время вариться 1-1,5 часа на маленьком огне.

2. Дать время охладиться.

3. Мак промыть или, если чист,ый пропустить этот шаг. Залить мак кипятком, воды должно быть на 2 пальца выше мака. Накрыть крышкой и оставить запариваться до полного остывания воды. Слить воду.

4. Запаренный мак перетереть с сахаром в ступке/макогоне/ на блендере.

5. Орехи немного поджарить в духовке или на сковороде. Измельчить в блендере или ножом.

6. Изюм запарить кипятком на 10 минут. Воду слить, просушить бумажным полотенцем.

7. В большую миску высыпать отварную пшеницу, перетертый с сахаром мак, изюм, измельченные орехи. Вымешивать кутью руками, понемногу добавляя кипяченую воду к желаемой консистенции.

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