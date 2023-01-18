Что приготовить на Голодную кутью или Крещенский святвечер: рецепты блюд
В зимнем цикле есть 2 праздника, на которые готовят постный ужин: Рождество и Крещение. Второе событие христиане отмечают с 18 на 19 января. Люди приносят домой освященную воду, сначала пьют ее, а затем садятся ужинать.
Редакция FoodOboz подготовила подборку из пяти постных блюд, которые можно приготовить на Крещенский Святвечер.
Постные пирожки. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице фудблогера Ольги с ником cookery_chronicles в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- теплая вода – 2 стакана
- масло – 1 ст.л.
- дрожжи – 50 грамм
- мука – 4 стакана
- соль – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- квашеная капуста или свежая – 700 грамм
- лук – 1 шт
- грибы – 300 грамм○
- соль, перец
Способ приготовления:
1. В теплую воду положить дрожжи и соль, дождаться полного растворения.
2. Добавить муку и растительное масло, замесить тесто и поставить его на 3 часа в холодильник.
3. Капусту протушить с грибами (свежими или сухими) и поджаренным луком.
4. Дать остыть до комнатной температуры. Посолить и поперчить.
5. Сформировать пирожки любой формы.
6. Жарить во фритюре с обеих сторон до румяности.
Постный борщ от gotuemo_vdoma_. Идея приготовления опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт
- капуста – 1/4
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- зелень
- несколько с фасолью или сама фасоль
- масло для жарки
- соль, перец, лавровый лист
Способ приготовления:
1. Нарезать картофель большими кубиками и поставить вариться.
2. Нашинковать капусту и добавить в картофель.
3. Нарезать лук, натереть морковь, поджарить на растительном масле. В процессе добавить фасоль и 50 мл воды. Протушить 3-4 минуты.
4. К картофелю с капустой добавить лавровый лист, душистый перец и готовую зажарку. Тщательно перемешать, посолить, поперчить и варить еще 10 минут.
5. Добавить зелень, попробовать и при необходимости подсолить. Выключить и дать настояться блюду 10-15 мин.
Запеченные яблоки с медом и корицей от oksankaogii. Идея опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
- яблоки – 6 шт
- мед – 6 ст. л
- корица – 1 ч. л
Способ приготовления:
1. Осторожно вырезать сердцевину.
2. Внутрь залить мед и присыпать корицей.
3. Десерт поставить на 30 минут в духовку при температуре 150 градусов.
Салат из квашеной капусты. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице my_cooking_book_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 грамм квашеной капусты
- 1 квашеный огурец
- 1 красный лук
- подсолнечное масло
Способ приготовления:
1. Огурец порезать кубиками.
2. Лук полукольцами.
3. Смешать с квашеной капустой и заправить растительным маслом.
Традиционная кутья. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником sweetcandy.sue в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 стакана пшеницы
- 4 стакана воды (для варки)
- 2 стакана мака
- 2-2,5 стакана сахара (по желанию)
- 1 стакан орехов
- 1 стакан изюма
- 1 стакан холодной кипяченой воды (для добавления уже в готовую кутью)
Способ приготовления:
1. Пшеницу промыть, залить водой. Поставить на огонь, довести до кипения, убавить огонь и дать время вариться 1-1,5 часа на маленьком огне.
2. Дать время охладиться.
3. Мак промыть или, если чист,ый пропустить этот шаг. Залить мак кипятком, воды должно быть на 2 пальца выше мака. Накрыть крышкой и оставить запариваться до полного остывания воды. Слить воду.
4. Запаренный мак перетереть с сахаром в ступке/макогоне/ на блендере.
5. Орехи немного поджарить в духовке или на сковороде. Измельчить в блендере или ножом.
6. Изюм запарить кипятком на 10 минут. Воду слить, просушить бумажным полотенцем.
7. В большую миску высыпать отварную пшеницу, перетертый с сахаром мак, изюм, измельченные орехи. Вымешивать кутью руками, понемногу добавляя кипяченую воду к желаемой консистенции.
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