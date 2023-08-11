Медовый Спас православные верующие будут отмечать уже 14 августа. В этот день люди идут в церковь, чтобы посвятить мед и мак как символ благодарности за урожай. Также можно нести в храм уже приготовленную еду из этих продуктов. Чаще всего это выпечка.

Редакция FoodOboz собрала подборку из трех самых популярных украинских блюд, которые чаще всего готовят на Маковея. После освящения всю выпечку обязательно нужно сьесть и угостить родных.

Фудблогер Алина Олейник (alina_oliinyk624) на своей странице в Instagram поделилась рецептом традиционных шуликов, которых готовят на праздник Маковия.

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Ингредиенты:

яйца – 1 шт

мед – 5 ст. л.

мак – 4 ст. л.

сливочное масло – 50 г

молоко – 100 мл

сода – 1 ч. л.

мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно залить мак кипятком, накрыть и оставить на 30 минут, чтобы набух.

2. В это время взбить яйцо, добавив одну ложку меда.

3. Из готового мака слить воду, а сам мак перетереть до состояния, чтобы начало выделяться молоко.

4. Одну ложку перетертого мака добавить в яйцо. Перемешать, после чего добавить масло.

5. Добавить соду, налить молоко и перемешать до однородности.

6. Добавить просеянную муку и замесить тесто.

7. Раскатать тесто в пласт толщиной 1-2 сантиметра. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

8. Готовый корж порезать или поломать на меньшие лепешки. Выложить в глубокую миску.

9. Смешать оставшийся мак и мед, прибавив немного кипятка. Перемешать.

10. Полученной заливкой полить коршуны и оставить пропитаться на 30 минут.

Идея приготовления медового хлеба опубликована на странице фудблогера Ирины (_iryna_a) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 400 г

теплая вода – 300 г (отмерить точное количество)

дрожжи – 1/4 ч.л

соль – 1/2 ч.л

мед – 1 ст.л

Способ приготовления:

1. В большую миску просеять муку, добавить соль и дрожжи.

2. В воде растворить мед и влить в муку.

3. Перемешать ложкой до однородности без замешивания.

4. Накрыть миску пищевой пленкой и полотенцем, оставить на 12 часов при комнатной температуре.

5. Хлеб выпекается в горячей форме с крышкой.

6. Форму, в которой будет печься, поставить в духовку прогреваться при максимальной температуре на 20 минут.

7. Тесто выложить на хорошо припыленный мукой стол (тесто довольно жидкое и липкое), сверху тоже припылить мукой. Тесто чуть-чуть растянуть и сложить конвертом, оставить на 15 минут. Для удобства можно все это делать на листе пергамента, затем вместе с пергаментом можно переложить в форму для выпечки.

8. Осторожно, чтобы не обжечься, вынуть горячую форму из духовки, перенести в нее тесто, накрыть крышкой и печь 30 минут при температуре 230 °С. Снова очень осторожно снять крышку и допечь до румяного цвета еще 10-15 минут.

9. Готовый хлеб остудить на решетке.

Идея приготовления макового рулета опубликована на странице фудблогерки Анны с ником anna_tasty_story в Instagram.

Ингредиенты для теста:

300 г муки

40 г сахара

пакетик ванильного сахара

щепотка соли

150 мл молока

30 г масла

1 яйцо

1 ч.л. дрожжей(сухие)

Ингредиенты для начинки:

150 г перетертого мака

1 белок

75 г сахара

Способ приготовления теста:

1. Дрожжи растворить в теплом молоке с сахаром.

2. Добавить яйцо.

3. Растопленное масло и перемешать.

4. Добавить просеянную муку с щепоткой соли.

5. Ванильным сахаром и замесить тесто.

6. Накрыть тесто и оставить подходить к 40 минутам.

Способ приготовления начинки:

1. Перетертый мак смешать с белком и сахаром. По вкусу можно добавить изюм или орешки.

2. Тесто раскатать в пласт и смазать начинкой, завернуть в рулет.

3. Рулет выложить на противень застеленный пергаментом и дать подойти к 20 минутам.

4. Смазать рулет желтком и выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, когда отмечают Медовый Спас и что запрещено делать