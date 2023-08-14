Маковея каждый год все православные верующие отмечают 14 августа. В этот день традиционно освящают мак и мед. Поэтому именно эти компоненты должны быть в составе праздничных блюд.

Идея приготовления немецкого макового пирога на Медовый Спас опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Это отличный десерт к чаю для всей семьи.

Ингредиенты:

450 г молока

90 г сахара

100 г мака

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60 г сливочного масла

90 г манки

1 яйцо

200 г кисломолочного сыра

190 г муки

80 г сахара

90 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. В кастрюле смешать молоко, сахар, мак и сливочное масло.

2. Поставить на огонь и помешивая довести до кипения.

3. Снять с огня и постоянно мешая небольшими порциями ввести манку.

4. Оставить на 20 минут охладиться. Тогда тщательно размешать творог с яйцом, добавить маковую массу и взбить блендером.

5. Для песочной крошки перетереть муку, сахар и сливочное масло. Можно воспользоваться блендером, сбивать короткими импульсами.

6. В форму 18 см, застеленную пергаментом, высыпать половину песочной крошки, разровнять и немного утрамбовать.

7. Вылить маковую массу, сверху высыпать оставшуюся крошку разровнять.

8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.

9. Готовому пирогу дать полностью остыть и только тогда снимать форму.

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