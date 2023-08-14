Что приготовить на Маковея: идея изысканного праздничного десерта
Маковея каждый год все православные верующие отмечают 14 августа. В этот день традиционно освящают мак и мед. Поэтому именно эти компоненты должны быть в составе праздничных блюд.
Идея приготовления немецкого макового пирога на Медовый Спас опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina_kozachuk_) в Instagram. Это отличный десерт к чаю для всей семьи.
Ингредиенты:
- 450 г молока
- 90 г сахара
- 100 г мака
- 60 г сливочного масла
- 90 г манки
- 1 яйцо
- 200 г кисломолочного сыра
- 190 г муки
- 80 г сахара
- 90 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. В кастрюле смешать молоко, сахар, мак и сливочное масло.
2. Поставить на огонь и помешивая довести до кипения.
3. Снять с огня и постоянно мешая небольшими порциями ввести манку.
4. Оставить на 20 минут охладиться. Тогда тщательно размешать творог с яйцом, добавить маковую массу и взбить блендером.
5. Для песочной крошки перетереть муку, сахар и сливочное масло. Можно воспользоваться блендером, сбивать короткими импульсами.
6. В форму 18 см, застеленную пергаментом, высыпать половину песочной крошки, разровнять и немного утрамбовать.
7. Вылить маковую массу, сверху высыпать оставшуюся крошку разровнять.
8. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут.
9. Готовому пирогу дать полностью остыть и только тогда снимать форму.
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