На Масленицу принято готовить блины с разными начинками. А еще из блинов можно делать закуски, и даже десерты, например блинный торт.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instаgram рецептом вкусного торта из блинов, с ягодами, бананами и творожным кремом.

Видео дня

Ингредиенты:

Для блинов:

яйца – 4 шт.

сахар – 50 г

молоко – 800 мл

мука (50/50 пшеничная и рисовая) – 300 г

масло растительное – 20 г

Для крема:

сливочный творог – 500 г

сливки – 100 мл

сгущенка/сахарная пудра – по вкусу

ягоды, бананы

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко, растительное масло и влейте масло, перемешайте. Пожарьте блины.

2. Смешайте творог со сгущенным молоком, добавьте сливки, сахарную пудру, перемешайте до однородности.

3. Блины выложите в форму, чередуя крем, ягоды, бананы и блины. Готовый торт поставьте в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: