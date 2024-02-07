Что приготовить на Масленицу 2024: рецепт блинного торта с ягодами, бананами и творожным кремом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Что приготовить на Масленицу 2024: рецепт блинного торта с ягодами, бананами и творожным кремом

На Масленицу принято готовить блины с разными начинками. А еще из блинов можно делать закуски, и даже десерты, например блинный торт. 

Блинный торт

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instаgram рецептом вкусного торта из блинов, с ягодами, бананами и творожным кремом.

Рецепт блинного торта
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Ингредиенты:

Для блинов:

  • яйца – 4 шт.
  • сахар – 50 г
  • молоко – 800 мл
  • мука (50/50 пшеничная и рисовая) – 300 г
  • масло растительное – 20 г

Для крема:

  • сливочный творог – 500 г
  • сливки – 100 мл
  • сгущенка/сахарная пудра – по вкусу
  • ягоды, бананы

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко, растительное масло и влейте масло, перемешайте. Пожарьте блины.

Жареные блины

2. Смешайте творог со сгущенным молоком, добавьте сливки, сахарную пудру, перемешайте до однородности.

Крем для торта

3. Блины выложите в форму, чередуя крем, ягоды, бананы и блины. Готовый торт поставьте в холодильник.

Готовый блинный торт

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