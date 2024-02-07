Что приготовить на Масленицу 2024: рецепт блинного торта с ягодами, бананами и творожным кремом
На Масленицу принято готовить блины с разными начинками. А еще из блинов можно делать закуски, и даже десерты, например блинный торт.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instаgram рецептом вкусного торта из блинов, с ягодами, бананами и творожным кремом.
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Ингредиенты:
Для блинов:
- яйца – 4 шт.
- сахар – 50 г
- молоко – 800 мл
- мука (50/50 пшеничная и рисовая) – 300 г
- масло растительное – 20 г
Для крема:
- сливочный творог – 500 г
- сливки – 100 мл
- сгущенка/сахарная пудра – по вкусу
- ягоды, бананы
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко, растительное масло и влейте масло, перемешайте. Пожарьте блины.
2. Смешайте творог со сгущенным молоком, добавьте сливки, сахарную пудру, перемешайте до однородности.
3. Блины выложите в форму, чередуя крем, ягоды, бананы и блины. Готовый торт поставьте в холодильник.
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