Для того, чтобы сварить вкусный сытный суп на обед, не обязательно добавлять в него много картофеля и мяса. Блюдо можно сделать на основе всего двух яиц. Технология максимально простая, ведь не нужно сливать бульоны и нарезать кучу овощей.

Идея приготовления элементарного яичного супа на обед опубликована на кулинарной странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

шампиньоны – 200 г

соевый соус – 50 мл

Видео дня

креветки – 180 г

соль – 1 ст.л.

петрушка

вермишель быстрого приготовления

Способ приготовления:

1. Воду в кастрюле доводим до кипения.

2. Убавляем огонь.

3. Вливаем 2 немного взбитых яйца.

4. Нарезаем шампиньоны.

5. Кладем на сковороду, добавляем соль и жарим до готовности.

6. Выкладываем пожаренные грибы в кастрюлю.

7. Добавляем креветки, соевый соус.

8. Кладем соль и измельченную петрушку.

9. Перемешиваем и выключаем огонь.

10. Добавляем вермишель быстрого приготовления.

11. Накрываем крышкой и даем настояться 4 минуты.

12. Хорошо перемешиваем и подаем.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: