Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа
Для того, чтобы сварить вкусный сытный суп на обед, не обязательно добавлять в него много картофеля и мяса. Блюдо можно сделать на основе всего двух яиц. Технология максимально простая, ведь не нужно сливать бульоны и нарезать кучу овощей.
Идея приготовления элементарного яичного супа на обед опубликована на кулинарной странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт
- шампиньоны – 200 г
- соевый соус – 50 мл
- креветки – 180 г
- соль – 1 ст.л.
- петрушка
- вермишель быстрого приготовления
Способ приготовления:
1. Воду в кастрюле доводим до кипения.
2. Убавляем огонь.
3. Вливаем 2 немного взбитых яйца.
4. Нарезаем шампиньоны.
5. Кладем на сковороду, добавляем соль и жарим до готовности.
6. Выкладываем пожаренные грибы в кастрюлю.
7. Добавляем креветки, соевый соус.
8. Кладем соль и измельченную петрушку.
9. Перемешиваем и выключаем огонь.
10. Добавляем вермишель быстрого приготовления.
11. Накрываем крышкой и даем настояться 4 минуты.
12. Хорошо перемешиваем и подаем.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: