Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

Для того, чтобы сварить вкусный сытный суп на обед, не обязательно добавлять в него много картофеля и мяса. Блюдо можно сделать на основе всего двух яиц. Технология максимально простая, ведь не нужно сливать бульоны и нарезать кучу овощей.

Идея приготовления элементарного яичного супа на обед опубликована на кулинарной странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. Вкус блюда вас приятно удивит.

Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт
  • шампиньоны – 200 г
  • соевый соус – 50 мл
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  • креветки – 180 г
  • соль – 1 ст.л.
  • петрушка
  • вермишель быстрого приготовления

Способ приготовления:

Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

1. Воду в кастрюле доводим до кипения.

2. Убавляем огонь.

3. Вливаем 2 немного взбитых яйца.

Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

4. Нарезаем шампиньоны.

5. Кладем на сковороду, добавляем соль и жарим до готовности.

Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

6. Выкладываем пожаренные грибы в кастрюлю.

7. Добавляем креветки, соевый соус.

Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

8. Кладем соль и измельченную петрушку.

9. Перемешиваем и выключаем огонь.

Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

10. Добавляем вермишель быстрого приготовления.

11. Накрываем крышкой и даем настояться 4 минуты.

Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

12. Хорошо перемешиваем и подаем.

Что приготовить на обед, если мало времени: рецепт очень быстрого яичного супа

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