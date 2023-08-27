Ежегодно христиане восточного обряда отмечают Ореховый Спас 29 августа – это последний из трех православных праздников. В этот день не только освящают в храме орехи, но и готовят из них разные блюда.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что приготовить на Ореховый Спас 2023 года.

Карп, фаршированный орехами

Ингредиенты:

карп – 1 шт

ядра грецких орехов – 100 г

сливочное масло – 2 ст. л

толченые сухари – 1,5 ст. л

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яйцо – 1 шт

лук

свежая зелень

орех мускатный, перец молотый

Способ приготовления:

1. Для начала очистить карп от чешуи, отрезать головку и достать внутренности, не разрезая брюшко. Тушку рыбы хорошо промыть и вытереть салфеткой.

2. Орехи нужно слегка поджарить и измельчить, а также измельчить и обжарить в жире лук.

3. Для начинки смешать лук, орехи, яйцо и тертые сухари. Добавить соль, орех и перец, зелень.

4. Полученной начинкой нафаршировать рыбу и выложить на фольгу, сверху выложить ломтики сливочного масла.

5. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Приятного аппетита!

Баклажаны с ореховой начинкой

Ингредиенты:

баклажаны – 3 шт

орехи грецкие – 200 г

чеснок – 3-4 шт.

кинза – пучок

майонез – 100 г

вода – 100 г

молотый кориандр – 1 ч. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно орехи, чеснок, кинзу, майонез, воду, соль и специи сложить в блендер и измельчить в однородную массу. Готовую начинку переложить в контейнер и поставить в холодильник.

2. Баклажаны порезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут.

3. Далее нужно просушить и пожарить баклажаны с обеих сторон.

4. Сформировать закуску: на половинку баклажана выложить чайную ложку начинки, накрыть второй половинкой.

5. При подаче украсить зеленью. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки с орехами

Ингредиенты:

яблоки

творог (если сыр сухой, можно использовать немного сметаны)

изюм

орехи

ванильный сахар

корица

мед

Способ приготовления:

1. Яблоки помыть и очистить от серединки.

2. Изюм предварительно запарить в кипятке, после чего смешать их с творогом, изюмом, орехами, ванильным сахаром и сахаром.

3. Середину яблок посыпать корицей.

4. Выложить начинку и сверху посыпать корицей.

5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!

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