Что приготовить на Ореховый Спас 2023: подборка из трех блюд
Ежегодно христиане восточного обряда отмечают Ореховый Спас 29 августа – это последний из трех православных праздников. В этот день не только освящают в храме орехи, но и готовят из них разные блюда.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что приготовить на Ореховый Спас 2023 года.
Карп, фаршированный орехами
Ингредиенты:
- карп – 1 шт
- ядра грецких орехов – 100 г
- сливочное масло – 2 ст. л
- толченые сухари – 1,5 ст. л
- яйцо – 1 шт
- лук
- свежая зелень
- орех мускатный, перец молотый
Способ приготовления:
1. Для начала очистить карп от чешуи, отрезать головку и достать внутренности, не разрезая брюшко. Тушку рыбы хорошо промыть и вытереть салфеткой.
2. Орехи нужно слегка поджарить и измельчить, а также измельчить и обжарить в жире лук.
3. Для начинки смешать лук, орехи, яйцо и тертые сухари. Добавить соль, орех и перец, зелень.
4. Полученной начинкой нафаршировать рыбу и выложить на фольгу, сверху выложить ломтики сливочного масла.
5. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Приятного аппетита!
Баклажаны с ореховой начинкой
Ингредиенты:
- баклажаны – 3 шт
- орехи грецкие – 200 г
- чеснок – 3-4 шт.
- кинза – пучок
- майонез – 100 г
- вода – 100 г
- молотый кориандр – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для приготовления начинки нужно орехи, чеснок, кинзу, майонез, воду, соль и специи сложить в блендер и измельчить в однородную массу. Готовую начинку переложить в контейнер и поставить в холодильник.
2. Баклажаны порезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут.
3. Далее нужно просушить и пожарить баклажаны с обеих сторон.
4. Сформировать закуску: на половинку баклажана выложить чайную ложку начинки, накрыть второй половинкой.
5. При подаче украсить зеленью. Приятного аппетита!
Запеченные яблоки с орехами
Ингредиенты:
- яблоки
- творог (если сыр сухой, можно использовать немного сметаны)
- изюм
- орехи
- ванильный сахар
- корица
- мед
Способ приготовления:
1. Яблоки помыть и очистить от серединки.
2. Изюм предварительно запарить в кипятке, после чего смешать их с творогом, изюмом, орехами, ванильным сахаром и сахаром.
3. Середину яблок посыпать корицей.
4. Выложить начинку и сверху посыпать корицей.
5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!
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