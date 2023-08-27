Что приготовить на Ореховый Спас 2023: подборка из трех блюд

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
423
Что приготовить на Ореховый Спас 2023: подборка из трех блюд

Ежегодно христиане восточного обряда отмечают Ореховый Спас 29 августа – это последний из трех православных праздников. В этот день не только освящают в храме орехи, но и готовят из них разные блюда.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что приготовить на Ореховый Спас 2023 года.

Карп, фаршированный орехами

Фаршированная рыба орехами

Ингредиенты:

  • карп – 1 шт
  • ядра грецких орехов – 100 г
  • сливочное масло – 2 ст. л
  • толченые сухари – 1,5 ст. л
Видео дня
  • яйцо – 1 шт
  • лук
  • свежая зелень
  • орех мускатный, перец молотый

Способ приготовления:

1. Для начала очистить карп от чешуи, отрезать головку и достать внутренности, не разрезая брюшко. Тушку рыбы хорошо промыть и вытереть салфеткой.

2. Орехи нужно слегка поджарить и измельчить, а также измельчить и обжарить в жире лук.

3. Для начинки смешать лук, орехи, яйцо и тертые сухари. Добавить соль, орех и перец, зелень.

4. Полученной начинкой нафаршировать рыбу и выложить на фольгу, сверху выложить ломтики сливочного масла.

5. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Приятного аппетита!

Баклажаны с ореховой начинкой

Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой

Ингредиенты:

  • баклажаны – 3 шт
  • орехи грецкие – 200 г
  • чеснок – 3-4 шт.
  • кинза – пучок
  • майонез – 100 г
  • вода – 100 г
  • молотый кориандр – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно орехи, чеснок, кинзу, майонез, воду, соль и специи сложить в блендер и измельчить в однородную массу. Готовую начинку переложить в контейнер и поставить в холодильник.

2. Баклажаны порезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут.

3. Далее нужно просушить и пожарить баклажаны с обеих сторон.

4. Сформировать закуску: на половинку баклажана выложить чайную ложку начинки, накрыть второй половинкой.

5. При подаче украсить зеленью. Приятного аппетита!

Запеченные яблоки с орехами

Запеченные яблоки с орехами

Ингредиенты:

  • яблоки
  • творог (если сыр сухой, можно использовать немного сметаны)
  • изюм
  • орехи
  • ванильный сахар
  • корица
  • мед

Способ приготовления:

1. Яблоки помыть и очистить от серединки.

2. Изюм предварительно запарить в кипятке, после чего смешать их с творогом, изюмом, орехами, ванильным сахаром и сахаром.

3. Середину яблок посыпать корицей.

4. Выложить начинку и сверху посыпать корицей.

5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал о традициях Спасовки.

Сейчас мы готовим

Все рецепты