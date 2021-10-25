Что приготовить на перекус, когда бутерброды надоели: небанальное решение
Кексы – это не всегда мучная и калорийная пища. Если правильно приготовить такую еду, она может стать очень полезным и вкусным обеденным перекусом. Необходимо просто выбрать правильные ингредиенты. Эту еду очень удобно брать с собой на работу или давать детям в школу.
Идеей полезных овощных кексов поделилась диетологиня Vita Ivankiv на своей странице в Facebook.
Как приготовить полезные кексы для перекуса
Взбить венчиком 3-4 яйца.
Добавить любую дрибнозернову капусту (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская).
Порезанное отварное мясо курицы. Также можно выбрать тунец или лосось.
Добавить любимые овощи: помидор, перец, кабачок или выбрать замороженную смесь.
Приправить специями по вкусу.
Все хорошо перемешать.
Выложить массу в силиконовые формы.
Выпекать в духовке 15 минут.
Также можно приготовить праздничные полезные сладкие кексы. Для начинки использовать сезонные осенние фрукты – яблоки. Идеей поделилась oksi.foxi на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Яйца – 2 шт
Стевия / еритрол – 60 г или сахар – 100 г
Сливочное масло – 80 г
Сметана – 1ст.л
Сода на кончике ножа или разрыхлитель – 0,5 ч л
Цельнозерновая рисовая или пшеничная мука – 200 г
Яблоки – 4 шт
Способ приготовления:
Смешать яйца, натуральный сахарозаменитель или сахар, сметану, муку и мягкое масло.
Сделать тесто.
Яблоки почистить и порезать на мелкие квадратики.
В силиконовые формочки выкладывать компоненты в такой последовательности: тесто, яблоки и снова тесто.
Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
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