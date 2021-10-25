Что приготовить на перекус, когда бутерброды надоели: небанальное решение

Кексы – это не всегда мучная и калорийная пища. Если правильно приготовить такую еду, она может стать очень полезным и вкусным обеденным перекусом. Необходимо просто выбрать правильные ингредиенты. Эту еду очень удобно брать с собой на работу или давать детям в школу.

Идеей полезных овощных кексов поделилась диетологиня Vita Ivankiv на своей странице в Facebook.

Как приготовить полезные кексы для перекуса

Взбить венчиком 3-4 яйца. Добавить любую дрибнозернову капусту (белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская). Порезанное отварное мясо курицы. Также можно выбрать тунец или лосось. Добавить любимые овощи: помидор, перец, кабачок или выбрать замороженную смесь. Приправить специями по вкусу. Все хорошо перемешать. Выложить массу в силиконовые формы. Выпекать в духовке 15 минут.

Также можно приготовить праздничные полезные сладкие кексы. Для начинки использовать сезонные осенние фрукты – яблоки. Идеей поделилась oksi.foxi на своей странице в Instagram.

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Стевия / еритрол – 60 г или сахар – 100 г

Сливочное масло – 80 г

Сметана – 1ст.л

Сода на кончике ножа или разрыхлитель – 0,5 ч л

Цельнозерновая рисовая или пшеничная мука – 200 г

Яблоки – 4 шт

Способ приготовления:

Смешать яйца, натуральный сахарозаменитель или сахар, сметану, муку и мягкое масло. Сделать тесто. Яблоки почистить и порезать на мелкие квадратики. В силиконовые формочки выкладывать компоненты в такой последовательности: тесто, яблоки и снова тесто. Запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

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