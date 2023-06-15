Что приготовить на пикнике: идеальное блюдо для всей компании

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что приготовить на пикнике: идеальное блюдо для всей компании

Что может быть лучше, чем собраться с компанией на пикнике? В таком случае нужно позаботиться о сытном меню. Идеальным вариантом станут овощи и, конечно, мясо. К тому же это все можно пожарить вместе на костре – получится сытно, вкусно и никто не останется голоден.

Фудблогер Инна Каланча (inna_kalancha) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных овощей с мясом и грибами на костре.

Какое блюдо приготовить на пикнике

Ингредиенты:

  • картофель
  • шампиньоны
  • перец
  • помидор
  • лук
  • мясо (шея)

Маринад:

  • соль, перец
  • сладкая паприка
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  • соевый соус
  • чесночное масло

Способ приготовления:

1. Для начала смешать все необходимые ингредиенты для маринада: соль, перец, сладкую паприку, соевый соус и чесночное масло. Все тщательно перемешать.

Как приготовить мясо на пикнике

2. Получившимся маринадом тщательно натереть стейки и оставить мариноваться на 1-2 часа.

3. Овощи помыть, посолить. Сначала обжарить картофель и шампиньоны 10-15 минут.

Мясо и овощи на костре

5. Затем добавить перец, лук и помидоры. Тщательно перемешать все.

6. На сторону сковороды выложить мясо, жарить 10-12 минут под крышкой с каждой стороны.

Как пожарить мясо на костре

7. В конце посыпать зеленью. Приятного аппетита!

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