Что приготовить на пикнике: идеальное блюдо для всей компании
Что может быть лучше, чем собраться с компанией на пикнике? В таком случае нужно позаботиться о сытном меню. Идеальным вариантом станут овощи и, конечно, мясо. К тому же это все можно пожарить вместе на костре – получится сытно, вкусно и никто не останется голоден.
Фудблогер Инна Каланча (inna_kalancha) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных овощей с мясом и грибами на костре.
Ингредиенты:
- картофель
- шампиньоны
- перец
- помидор
- лук
- мясо (шея)
Маринад:
- соль, перец
- сладкая паприка
- соевый соус
- чесночное масло
Способ приготовления:
1. Для начала смешать все необходимые ингредиенты для маринада: соль, перец, сладкую паприку, соевый соус и чесночное масло. Все тщательно перемешать.
2. Получившимся маринадом тщательно натереть стейки и оставить мариноваться на 1-2 часа.
3. Овощи помыть, посолить. Сначала обжарить картофель и шампиньоны 10-15 минут.
5. Затем добавить перец, лук и помидоры. Тщательно перемешать все.
6. На сторону сковороды выложить мясо, жарить 10-12 минут под крышкой с каждой стороны.
7. В конце посыпать зеленью. Приятного аппетита!
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