Что может быть лучше, чем собраться с компанией на пикнике? В таком случае нужно позаботиться о сытном меню. Идеальным вариантом станут овощи и, конечно, мясо. К тому же это все можно пожарить вместе на костре – получится сытно, вкусно и никто не останется голоден.

Фудблогер Инна Каланча (inna_kalancha) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареных овощей с мясом и грибами на костре.

Ингредиенты:

картофель

шампиньоны

перец

помидор

лук

мясо (шея)

Маринад:

соль, перец

сладкая паприка

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соевый соус

чесночное масло

Способ приготовления:

1. Для начала смешать все необходимые ингредиенты для маринада: соль, перец, сладкую паприку, соевый соус и чесночное масло. Все тщательно перемешать.

2. Получившимся маринадом тщательно натереть стейки и оставить мариноваться на 1-2 часа.

3. Овощи помыть, посолить. Сначала обжарить картофель и шампиньоны 10-15 минут.

5. Затем добавить перец, лук и помидоры. Тщательно перемешать все.

6. На сторону сковороды выложить мясо, жарить 10-12 минут под крышкой с каждой стороны.

7. В конце посыпать зеленью. Приятного аппетита!

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