Если на Святвечер вся еда должна быть постной, то уже 7 января, на Рождество, накрывают стол, на котором много разнообразных мясных горячих блюд и закусок. Это может быть уже традиционное меню.

Или же, если вы хотите в этом году сделать что-то новое, но при этом простое и эффектное, редакция FoodOboz предлагает праздничную подборку из 5 различных блюд.

Куриные рулеты с грибами и сыром. Идея приготовления опубликована на странице блогера Наталии с ником nata_dykhno в Instagram.

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Ингредиенты:

куриное филе – 350 г

шампиньоны – 100 г

чеснок – 2 зубчика

морковь – 1/2 шт

лук – 1/2 шт

перепили яйца – 6 шт

твердый сыр – 100 г

соль – по вкусу

перец черный – по вкусу

Способ приготовления:

1. На филе делаем надрезы, не доходя до противоположного края. Раскрываем его как книгу. Каждый отбиваем в пласт толщиной около 5 мм.

2. Добавляем соль, перец, излюбленные специи. Оставляем на 20 минут при комнатной температуре.

3. Лук и грибы нарезаем кубиками. Морковь натираем на мелкую терку. На растительном масле обжариваем лук 2 минуты, добавляем морковь и грибы. Жарим на маленьком огне до испарения жидкости. Чеснок и зелень мелко нарезаем и добавляем в овощи.

4. Сыр натираем, яйца отваем. Собираем рулет. На каждое филе, не доходя до краев, выкладываем слой грибной начинки, посыпаем сыром, сверху на начинку выкладываем 3 яйца.

5. Заворачиваем филе в плотный рулет. Чтобы рулет хорошо держал форму – можно перемотать его нитью. Завернуть каждый рулет отдельно в фольгу и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут до готовности.

6. Готовому рулету даем остыть. Нарезаем на кусочки и подаем на стол.

Запеченная рождественская утка. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_newbody в Instagram.

Способ приготовления:

1. Берем утку, натираем ее солью и перцем.

2. Разрезаем 2 апельсина на 4 частицы, ставим внутрь утки.

3. Утку ставим в рукав для запекания.

4. Запекаем при температуре 150 градусов примерно 3 часа, а затем ставим на 200 градусов еще на 3 минуты, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Салат с куриным филе. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Анны Дидус anna.didus_ в Instagram.

Ингредиенты:

филе – 1 одинарная часть

листья салата – 80 г

помидоры черри – 5-6 шт

адыгейский сыр – 150 г

паприка и соль – по вкусу

Ингредиенты для заправки:

сметана – 2 ст.л

масло – 1 ст.л.

горчица дижонская или обычная (зависит от крепости) по вкусу

соль – по вкусу

сухой чеснок – 1/2 ч.л.

сухие травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр, курицу и помидоры нарезаем одинаковыми кусочками.

2. Зелень можно просто порвать руками.

3. Добавляем специи.

4. Смешиваем компоненты заправки.

5. Полим салат полученным соусом.

Маринованные шампиньоны. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kate.deliciouss в Instagram.

Ингредиенты:

грибы – 300 грамм

соевый соус – 70 грамм

яблочный уксус – 70 грамм

сахар – 60 грамм

вода – 100 мл

имбирь – 10 грамм

Способ приготовления:

1. В кастрюльке смешиваем соевый соус, яблочный уксус, сахар, воду. Бросаем имбирь кусочком.

2. Доводим до кипения.

3. Бросаем обмытые грибы, доводим до кипения.

4. Даем покипеть 5 минут.

5. Выключаем, даем постоять 30 минут в рассоле.

6. Хотите, чтобы вкус был более выражен, добавьте меньше воды. Можете вообще без нее.

7. Шампиньоны берите лучше маленькие. Более эстетично смотрятся. Если шапочки большие – разрежьте.

8. Уксус яблочный или виноватый.

Праздничный рождественский калач. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Екатерины Поляковой (katerynapoliakova) в Instagram.

Ингредиенты:

дрожжевое листовое тесто (можно купить)

мак, изюм, орехи, курага, мед – пропорции по вашему вкусу

1 ст.л. растительного масла (для формы)

1 яйцо (для смазки калача)

2-3 ложки муки (для работы с тестом)

Способ приготовления:

1. Для начинки нужно смешать перетертый мак (мы использовали ступку, но можно купить готовую маковую начинку или использовать кофемолку), предварительно пропаренные в кипятке изюм, измельченные орехи и растопленный до жидкого состояния мед.

2. Кухонную поверхность посыпать мукой, выложить на нее листовое дрожжевое тесто, которое нужно раскатать, увеличив в длину и в ширину.

3. На раскатанное тесто выложить начинку и порезанную на четверти курагу, оставляя снизу и сверху свободное место (0,5 см).

4. Тесто с начинкой завернуть в рулет по горизонтальному краю, чтобы получилась длинная "колбаска"; порезать рулет на равные части (количество зависит от формы).

5. Форму смазать растительным маслом, на дно положить пергаментную бумагу соответствующего размера (предварительно замерить и вырезать), распрямить и выложить туда кусочки теста. (вертикально и достаточно плотно).

6. Кусочки смазать заранее взбитым яйцом, положить в подогретую духовку и выпекать при температуре 180-220 градусов в течение 25-30 минут (пока не подрумянится).

7. Когда калач остынет, осторожно вынимайте из формы, выкладывайте на тарелку и подавайте с узваром.

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