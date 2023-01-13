Что приготовить на Старый Новый год 2023: делимся рецептом вкусного и простого салата
Салат – всегда идеальное блюдо для праздничного стола и на каждый день, которые можно готовить из разных овощей, яиц, зелени. Лучше всего заправлять салаты легкими соусами, которые раскроют, а не перебьют вкус блюда.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из томатов, кукурузы, крабовых палочек и моркови по-корейски, который можно приготовить на Старый Новый год, который отмечают с 13 на 14 января.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- томаты – 4-5 шт.
- морковь по-корейски – 100 г
- огурцы – 1 шт.
- кукуруза – 1/2 банки
- майонез – 2 ст. л.
- крабовые палочки – 150 г
- соль – по желанию
Способ приготовления:
1. Нарежьте тонкими полосками крабовые палочки, огурцы, кусочками яйца и томаты.
2. Соберите салат: крабовые палочки, майонез, яйца, корейская морковь, майонез, огурец, томаты и кукуруза сверху.
3. Поставьте салат в холодильник на несколько часов.
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