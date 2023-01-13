Что приготовить на Старый Новый год 2023: делимся рецептом вкусного и простого салата

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салат – всегда идеальное блюдо для праздничного стола и на каждый день, которые можно готовить из разных овощей, яиц, зелени. Лучше всего заправлять салаты легкими соусами, которые раскроют, а не перебьют вкус блюда. 

Домашний салат

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из томатов, кукурузы, крабовых палочек и моркови по-корейски, который можно приготовить на Старый Новый год, который отмечают с 13 на 14 января. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • томаты – 4-5 шт.
  • морковь по-корейски – 100 г
  • огурцы – 1 шт.
  • кукуруза – 1/2 банки
  • майонез – 2 ст. л.
  • крабовые палочки – 150 г
  • соль – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонкими полосками крабовые палочки, огурцы, кусочками яйца и томаты.

Крабовые палочки для приготовления салата

2. Соберите салат: крабовые палочки, майонез, яйца, корейская морковь, майонез, огурец, томаты и кукуруза сверху.

Приготовление салата

3. Поставьте салат в холодильник на несколько часов. 

Готовый салат

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