Салат – всегда идеальное блюдо для праздничного стола и на каждый день, которые можно готовить из разных овощей, яиц, зелени. Лучше всего заправлять салаты легкими соусами, которые раскроют, а не перебьют вкус блюда.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из томатов, кукурузы, крабовых палочек и моркови по-корейски, который можно приготовить на Старый Новый год, который отмечают с 13 на 14 января.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

томаты – 4-5 шт.

морковь по-корейски – 100 г

огурцы – 1 шт.

кукуруза – 1/2 банки

майонез – 2 ст. л.

крабовые палочки – 150 г

соль – по желанию

Способ приготовления:

1. Нарежьте тонкими полосками крабовые палочки, огурцы, кусочками яйца и томаты.

2. Соберите салат: крабовые палочки, майонез, яйца, корейская морковь, майонез, огурец, томаты и кукуруза сверху.

3. Поставьте салат в холодильник на несколько часов.

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