7 января христиане восточного обряда будут праздновать Рождество. И если в праздник готовят много разнообразных вкусностей, то 6 числа, на большой Святвечер, на столе должна быть только постная еда. По традиции, блюд должно быть 12, как символ двенадцати апостолов.

Редакция FoodOboz подготовила для вас меню из 12 блюд на Святвечер.

Кутья – самое главное блюдо на столе, с которого начинают ужин.

Ингредиенты:

очищенная пшеница – 2 ст. л.

мак – 200 г

грецкие орехи – 200 г

изюм – 150 г

мед – 3 ст. л.

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Способ приготовления:

1. Очищенные зерна пшеницы замочить на ночь в воде, утром промыть их и положить в кастрюлю. Залить горячей водой и варить 20-30 минут.

2. Готовую кашу остудить и смешать с 1 ст. л. меда.

3. Мак залить кипятком. Также можно залить изюм и курагу. Оставить на 30 минут.

4. Из мака слить воду, добавить 1 ст. л. меда и перетереть его в блендере или макитре.

5. Пшеничную кашу смешать с маком, изюмом, курагой и орехами, добавив еще меда.

Узвар

Ингредиенты:

сушеные яблоки

груши

сливы

вишни

кизил

абрикосы

сушеные ягоды винограда

клюква

корица

мед

Способ приготовления:

1. Помыть несколько раз сухофрукты.

2. Довести воду до кипения, сразу насыпать все ингредиенты, перемешать, довести до кипения и сразу снять с огня кастрюлю.

3. Мед развести со компотом в чашке, перемешать и вылить в кастрюлю, добавить корицу, накрыть крышкой и дать компоту настояться 4-5 часов.

4. В готовый напиток можно добавить цедру цитрусовых, а также изюм, мяту, мелиссу, бадьян.

Постный борщ с грибами

Ингредиенты:

свекла – 3 шт

морковь – 1 шт

корень петрушки – 1шт

белый лук – 2 шт

грибной отвар + вода

яблочный уксус – 2 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить или запечь в духовке. Потереть на терке.

2. К предварительно приготовленному грибному отвару (отварить сухие грибы) добавить воду и довести до кипения.

3. Морковь и корень петрушки порезать дольками, одну луковицу разрезать пополам и добавить в бульон.

4. Варить до готовности ориентировочно 15-20 минут. После – достать лук и петрушку.

5. Добавить свеклу, уксус, сахар, соль, черный молотый перец и снова довести до кипения.

6. Тем временем приготовить зажарку. Для этого измельчить лук и обжарить до золотистого цвета. Добавить к борщу.

Винегрет

Ингредиенты:

свекла – 2 шт

картофель – 5 шт

морковь – 3 шт

лук – 1 шт

соленые огурцы – 4 шт

фасоль в томате – 400 г

масло подсолнечное – 1 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

перец\смесь перцев – 1 ч. л.

петрушка – 3-4 веточки

Способ приготовления:

1. Свеклу, картофель и морковь завернуть отдельно в фольгу и запечь в духовке при 200 градусов 40 минут.

2. Запеченные овощи порезать кубиками.

3. Нарезать кубиками лук, огурцы.

4. Смешать все овощи, добавив фасоль, растительное масло, сок лимона и специи. Перемешать.

5. Подавать, украсив петрушкой.

Пампухи

Ингредиенты:

мука – 5 ст.

дрожжи сухие – 1 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

масло растительное – 3 ст. л.

теплая вода – 2 ст.

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Муку просеять, смешать с сухими ингредиентами, постепенно налить растительное масло и воду. Замесите мягкое тесто и поставьте его в теплое место. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

2. Готовое тесто раскатать. Стаканом вырезать кружочки. Оставить пончики подойти на 15 минут.

3. Пожарить пампушки в большом количестве масла.

4. Выложить пончики на салфетку, чтобы сток лишний жир. Холодные пончики щедро посыпать сахарной пудрой.

Вареники с картошкой и гречкой

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 500 – 550 г

кипяток – 200 мл

масло растительное – 30 мл

соль – 1/3 ч. л.

Начинка:

картофель – 800 г

гречневая крупа – 1/3 ст.

лук – 1 шт.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки отварить картофель и гречку до готовности.

2. Лук пожарить до золотистости.

3. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить и приготовить пюре.

4. Для теста соединить кипяток, растительное масло, соль, перемешать.

5. Добавить муку и замесить эластичное средней мягкости тесто.

6. Раскатать тесто, вырезать кружочки и сформовать вареники.

7. Отварить вареники в кипящей подсоленной воде.

Салат из капусты, моркови и яблок

Ингредиенты:

капуста – 500 г

морковь – 1 шт

яблоки – 1-2 шт

лук зеленый – 1-2 шт

петрушка

растительное масло – 3 ст. л.

виноградный уксус – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать. Посолить и перетереть руками до выделения сока, после чего оставить на 10-15 минут.

2. Очистить, вымыть и порезать соломкой морковь и яблоки. Измельчить петрушку и зеленый лук. Сок капусты тщательно отжать, полить уксусом, растительным маслом и посыпать сахаром.

3. Затем смешать капусту с яблоком, морковью и зеленым луком. Украсить измельченной зеленью петрушки или ломтиками яблока.

Тушеная капуста

Ингредиенты:

капуста – 1 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт (большой)

чеснок – 2 зубчика

томатная паста – 1 треугольник

вода – 200 мл

специи: соль, сахар, лимонная кислота или уксус, душистый горошек, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, положить в кастрюлю.

2. Лук с морковью протушить, добавить в капусту.

3. Посолить, добавить 1 ст. л сахара, чеснок, душистый горошек 2 шт., лавровый лист 1 шт., томатную пасту.

4. Залить водой, поставить на огонь, все перемешать.

5. Когда начнет кипеть, сделать средний огонь, накрыть крышкой и время от времени перемешивать.

6. Готовить один час.

7. В конце добавить натертый зубчик чеснока.

8. Добавить 1/2 ч. л. лимонной кислоты, перемешать.

Постные ленивые голубцы

Ингредиенты:

вареный рис – 300 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

капуста – 300 г

шампиньоны – 300 г

отварные сушеные грибы – 100 г

томатная паста – 1 ст. л.

соевый/постный майонез – 2 ст. л.

растительное молоко – 250 мл

соль, перец, паприка, сушеный чеснок

зелень

Способ приготовления:

1. Порезать лук, шампиньоны и грибы.

2. Нашинковать капусту.

3. Натереть морковь.

4. Обжарить лук до мягкости. Добавить морковь, шампиньоны и грибы. Посолить и поперчить.

5. Насыпать капусту. Тушить под крышкой до готовности.

6. Добавить рис и томатный соус. Тушить еще несколько минут и выложить массу в глубокий сосуд. Охладить.

7. Тем временем приготовить соус: на разогретую сковороду выложить томатную пасту, майонез и перемешать до однородности. Налить молоко, добавить паприку, сушеный чеснок и соль. Готовить к загустению.

8. Из охлажденного риса сформовать шарики и выложить в форму для выпечки. Выпекать при температуре 180 градусов 10 минут.

9. Полить соусом и запекать еще 15 минут.

Ассорти из солений

Ингредиенты:

соленые помидоры

огурцы

морковь

болгарский перец

квашеная капуста

Способ приготовления:

1. Все смешать и подавать холодным.

Оладьи постные на дрожжах

Ингредиенты:

теплая вода – 500 мл

сухие дрожжи – 1 ч. л.

сахар – 3-4 ст. л.

мука – 2 ст.

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно растворить в воде соль, сахар и дрожжи.

2. Далее нужно постепенно добавить 2 стакана муки, перемешать. Оставить тесто подходить в теплом месте.

3. Выложить тесто ложкой на сковороду, разогретую и смазанную растительным маслом. Обжаривать оладьи несколько минут до румяной корочки.

Запеченные яблоки

Ингредиенты:

яблоки – 3 шт

орехи кешью – 30 г

изюм – 100 г

корица – 5 г

сахарная пудра – 1 ч. л.

сахар – 40 г

Способ приготовления:

1. Перемешать изюм, корицу и сахар.

2. Яблоки помыть и удалить сердцевину.

3. Наполнить яблоками.

4. Запекать 10-15 минут в микроволновке или духовке.

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