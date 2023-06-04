Что приготовить на Троицу 2023: меню из 5 блюд
В этом году Троица выпадает на 4 июня. Это один из 12 самых больших церковных праздников. Традиционно, люди разкладывают в каждой комнате листья аира, как символ призыва урожая, а также приглашают друг друга в гости. Поэтому нужно позаботиться о праздничном меню.
Редакция FoodOboz подготовила подборку из 5 летних простых блюд, которые можно приготовить на Троицу 2023 года. Здесь есть сезонные овощи, зелень, а также мясо.
1. Салат с клубникой. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram.
Ингредиенты:
- клубника – 10 шт.
- рукола
- шпинат – пучок
- сыр фета – 100 г
- грецкий орех измельченный
- маслины – 100 г
- авокадо
Ингредиенты для заправки:
- масло оливковое – 50 мл
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- лимон – 1 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты хорошо промыть.
2. Нарезать основные компоненты и выложить на тарелку.
3. Смешать компоненты для салата.
4. Соединить все в салате.
2. Куриный шашлык. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Людмилы Федорчук (lyuda_fedorchyk03) в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 средних куриных филе
- 1 кабачок
- специи
- соевый соус
- сметана
Способ приготовления:
1. Куриное филе промываем и нарезаем на любые кусочки
2. Кладем в миску, добавляем соль, перец, приправа к курице, сухой базилик, чеснок и соевый соус.
3. Оставляем в холодильнике на 5-6 часов.
4. Кабачок нарезаем овощным ножом на тонкие длинные ломтики по всей длине, посолить, оставить на 10 минут.
5. Обязательно шпажки залить водой на несколько минут.
6. К готовому маринаду добавляем 2 ст.л сметаны, тщательно перемешиваем.
7. На шпажки нанизать филе и кабачок поочередно.
8. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 20-30 минут.
3. Овощи гриль. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Люби Качмар (kachmar_liuba) в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок
- перец болгарский
- помидоры
- шампиньоны
- лук
Способ приготовления:
1. Все режем большими кусочками, грибы оставляем целые.
2. Маринуем в соевом соусе с итальянскими травами.
3. Выкладываем в форму застеленную пергаментом в один слой.
4. Запекем примерно 30 минут при температуре 180-200 градусов.
5. Выкладываем их в миску, добавляем пучок нарезанной зелени, два зубца выдавленного чеснока и 1 ст.л. растительного масла.
4. Брюскеты с ветчиной и помидором. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Алины Бакалейко (linaarsenjuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- багет
- крем-сыр
- ветчина
- помидоры черри
- зелень
- зерновая горчица
Способ приготовления:
1. Багет нарезать, поджарить с двух сторон, охладить.
2. Намазать сыром (можно плавленым) выложить салат или рукколу, тонко нарезанную ветчину (или другое мясо по вкусу), которую скрутить рулетиком, и половинки помидоров.
3. Сверху украсить горчицей.
5. Сытный кабачковый торт. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iren_food_pp в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок, натертый на средней терке и отжатый – 500 г
- яйца – 2 шт
- мука рисовая – 100 г
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Все компоненты перемешать.
2. Пожарить блины на сковороде.
Ингредиенты для начинки:
- сметана 15% – 200 г
- плавленый сырок
- сливочный творог – 70 г
- укроп – пучок
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Сырок натереть, укроп измельчить, чеснок раздавить.
2. Все смешать.
3. Перемазать охлажденные блины.
4. Дать пропитаться, но не обязательно. Можно есть и сразу.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какое главное блюдо нужно приготовить на Троицу 2023 года.