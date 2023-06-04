В этом году Троица выпадает на 4 июня. Это один из 12 самых больших церковных праздников. Традиционно, люди разкладывают в каждой комнате листья аира, как символ призыва урожая, а также приглашают друг друга в гости. Поэтому нужно позаботиться о праздничном меню.

Редакция FoodOboz подготовила подборку из 5 летних простых блюд, которые можно приготовить на Троицу 2023 года. Здесь есть сезонные овощи, зелень, а также мясо.

1. Салат с клубникой. Идея приготовления опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram.

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Ингредиенты:

клубника – 10 шт.

рукола

шпинат – пучок

сыр фета – 100 г

грецкий орех измельченный

маслины – 100 г

авокадо

Ингредиенты для заправки:

масло оливковое – 50 мл

горчица в зернах – 1 ч.л.

лимон – 1 ст.л.

мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты хорошо промыть.

2. Нарезать основные компоненты и выложить на тарелку.

3. Смешать компоненты для салата.

4. Соединить все в салате.

2. Куриный шашлык. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Людмилы Федорчук (lyuda_fedorchyk03) в Instagram.

Ингредиенты:

3 средних куриных филе

1 кабачок

специи

соевый соус

сметана

Способ приготовления:

1. Куриное филе промываем и нарезаем на любые кусочки

2. Кладем в миску, добавляем соль, перец, приправа к курице, сухой базилик, чеснок и соевый соус.

3. Оставляем в холодильнике на 5-6 часов.

4. Кабачок нарезаем овощным ножом на тонкие длинные ломтики по всей длине, посолить, оставить на 10 минут.

5. Обязательно шпажки залить водой на несколько минут.

6. К готовому маринаду добавляем 2 ст.л сметаны, тщательно перемешиваем.

7. На шпажки нанизать филе и кабачок поочередно.

8. Запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 20-30 минут.

3. Овощи гриль. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Люби Качмар (kachmar_liuba) в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок

перец болгарский

помидоры

шампиньоны

лук

Способ приготовления:

1. Все режем большими кусочками, грибы оставляем целые.

2. Маринуем в соевом соусе с итальянскими травами.

3. Выкладываем в форму застеленную пергаментом в один слой.

4. Запекем примерно 30 минут при температуре 180-200 градусов.

5. Выкладываем их в миску, добавляем пучок нарезанной зелени, два зубца выдавленного чеснока и 1 ст.л. растительного масла.

4. Брюскеты с ветчиной и помидором. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Алины Бакалейко (linaarsenjuk) в Instagram.

Ингредиенты:

багет

крем-сыр

ветчина

помидоры черри

зелень

зерновая горчица

Способ приготовления:

1. Багет нарезать, поджарить с двух сторон, охладить.

2. Намазать сыром (можно плавленым) выложить салат или рукколу, тонко нарезанную ветчину (или другое мясо по вкусу), которую скрутить рулетиком, и половинки помидоров.

3. Сверху украсить горчицей.

5. Сытный кабачковый торт. Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Ирины с ником iren_food_pp в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок, натертый на средней терке и отжатый – 500 г

яйца – 2 шт

мука рисовая – 100 г

соль, перец

Способ приготовления:

1. Все компоненты перемешать.

2. Пожарить блины на сковороде.

Ингредиенты для начинки:

сметана 15% – 200 г

плавленый сырок

сливочный творог – 70 г

укроп – пучок

чеснок – 1 зубчик

соль, перец

Способ приготовления:

1. Сырок натереть, укроп измельчить, чеснок раздавить.

2. Все смешать.

3. Перемазать охлажденные блины.

4. Дать пропитаться, но не обязательно. Можно есть и сразу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какое главное блюдо нужно приготовить на Троицу 2023 года.