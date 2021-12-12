Что приготовить на ужин: сытное блюдо за 15 минут

После тяжелого рабочего дня последнее, чего бы хотелось – это стоять часами за плитой и готовить ужин. Так что хозяйки часто в поисках легких и быстрых блюд. Важно, чтобы они были не менее вкусными и сытными. Именно такой является курица в соусе с овощами.

Рецептом курицы с овощами поделился повар Валерий Пономарь. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

смесь замороженных овощей – 400 г

куриное филе – 1 шт

чеснок – 1 зубчик

розмарин – 2 веточки

соевый соус – 2 ст. л.

соус терияки – 1 ст. л.

Видео дня

горчица в зернах – 0,5 ст. л.

томатная паста – 0,5 ст. л.

перец

Способ приготовления:

1. Филе порезать и обжарить до готовности с добавлением розмарина и чеснока (их потом нужно вынуть).

2. Насыпать в курицу овощи. Жарить 4 минуты под закрытой крышкой, 2 минуты с открытой.

3. Между тем приготовить соус. Для этого нужно смешать соевый и соус терияки, томатную пасту и горчицу. Добавить соль и перец.

4. Добавить соус в курицу с овощами и обжаривать еще несколько минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: