Что приготовить на ужин: сытное блюдо за 15 минут

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
11,3 т.
Что приготовить на ужин: сытное блюдо за 15 минут

После тяжелого рабочего дня последнее, чего бы хотелось – это стоять часами за плитой и готовить ужин. Так что хозяйки часто в поисках легких и быстрых блюд. Важно, чтобы они были не менее вкусными и сытными. Именно такой является курица в соусе с овощами.

Рецептом курицы с овощами поделился повар Валерий Пономарь. Опубликовано в Instagram.

Курица в соусе с овощами

Ингредиенты:

  • смесь замороженных овощей – 400 г

  • куриное филе – 1 шт

  • чеснок – 1 зубчик

  • розмарин – 2 веточки

  • соевый соус – 2 ст. л.

  • соус терияки – 1 ст. л.

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  • горчица в зернах – 0,5 ст. л.

  • томатная паста – 0,5 ст. л.

  • перец

Способ приготовления:

1. Филе порезать и обжарить до готовности с добавлением розмарина и чеснока (их потом нужно вынуть).

Приготовление филе

2. Насыпать в курицу овощи. Жарить 4 минуты под закрытой крышкой, 2 минуты с открытой.

3. Между тем приготовить соус. Для этого нужно смешать соевый и соус терияки, томатную пасту и горчицу. Добавить соль и перец.

Приготовление соуса

4. Добавить соус в курицу с овощами и обжаривать еще несколько минут.

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