Что приготовить на ужин: сытное блюдо за 15 минут
После тяжелого рабочего дня последнее, чего бы хотелось – это стоять часами за плитой и готовить ужин. Так что хозяйки часто в поисках легких и быстрых блюд. Важно, чтобы они были не менее вкусными и сытными. Именно такой является курица в соусе с овощами.
Рецептом курицы с овощами поделился повар Валерий Пономарь. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
смесь замороженных овощей – 400 г
куриное филе – 1 шт
чеснок – 1 зубчик
розмарин – 2 веточки
соевый соус – 2 ст. л.
соус терияки – 1 ст. л.
горчица в зернах – 0,5 ст. л.
томатная паста – 0,5 ст. л.
перец
Способ приготовления:
1. Филе порезать и обжарить до готовности с добавлением розмарина и чеснока (их потом нужно вынуть).
2. Насыпать в курицу овощи. Жарить 4 минуты под закрытой крышкой, 2 минуты с открытой.
3. Между тем приготовить соус. Для этого нужно смешать соевый и соус терияки, томатную пасту и горчицу. Добавить соль и перец.
4. Добавить соус в курицу с овощами и обжаривать еще несколько минут.
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