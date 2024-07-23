Чтобы быстро приготовить сытным ужином крупную компанию, приготовьте киш с курицей. Вам нужно сделать простое тесто для основания и выложить на него начинку. Несколько минут в духовке и блюдо готово.

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Как приготовить сытный кош с курицей на хрустящем тесте рассказала фудблогер Ирина Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Не требуется никаких гарниров и других дополнений.

Ингредиенты для основания:

мука – 280 г

масло – 150 г

соль – 0,5 ч.л.

яйца – 1 шт.

холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 300-400 г

болгарский перец – 1 шт.

кукуруза – 100 г

стручковая фасоль – 100 г

помидоры черри – 6 шт.

твердый сыр – 150 г

сливки 30% – 300 мл.

яйца – 1 шт.

соль, орегано, чеснок

Способ приготовления:

1. Для теста смешать муку с солью, добавить холодное масло и перетереть в крошку. Влить яйцо и воду, быстро замесить тесто. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике в час.

2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить 4-5 минут, посолить, добавить орегано, выжать чеснок.

3. Болгарский перец порезать полосками и обжарить 3-4 минутки, добавить стручковую фасоль, обжарить еще 1-2 минутки. Всыпать кукурузу, посолить, посыпать орегано.

4. Тесто распределить по форме (24 см), формируя бортики. К курице с овощами добавить яйцо, сливки, 100 г творога, перемешать и вылить на основание.

5. Посыпать оставшимся сыром разложить половинки помидоров.

6. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 40-45 минут. Разрезать охлажденным.

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