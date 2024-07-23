Что приготовить на ужин для крупной компании: сытный киш с курицей на хрустящем тесте
Чтобы быстро приготовить сытным ужином крупную компанию, приготовьте киш с курицей. Вам нужно сделать простое тесто для основания и выложить на него начинку. Несколько минут в духовке и блюдо готово.
Как приготовить сытный кош с курицей на хрустящем тесте рассказала фудблогер Ирина Козачук (irina kozachuk) в Instagram. Не требуется никаких гарниров и других дополнений.
Ингредиенты для основания:
- мука – 280 г
- масло – 150 г
- соль – 0,5 ч.л.
- яйца – 1 шт.
- холодная вода – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 300-400 г
- болгарский перец – 1 шт.
- кукуруза – 100 г
- стручковая фасоль – 100 г
- помидоры черри – 6 шт.
- твердый сыр – 150 г
- сливки 30% – 300 мл.
- яйца – 1 шт.
- соль, орегано, чеснок
Способ приготовления:
1. Для теста смешать муку с солью, добавить холодное масло и перетереть в крошку. Влить яйцо и воду, быстро замесить тесто. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике в час.
2. Куриное филе нарезать небольшими кусочками и обжарить 4-5 минут, посолить, добавить орегано, выжать чеснок.
3. Болгарский перец порезать полосками и обжарить 3-4 минутки, добавить стручковую фасоль, обжарить еще 1-2 минутки. Всыпать кукурузу, посолить, посыпать орегано.
4. Тесто распределить по форме (24 см), формируя бортики. К курице с овощами добавить яйцо, сливки, 100 г творога, перемешать и вылить на основание.
5. Посыпать оставшимся сыром разложить половинки помидоров.
6. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 40-45 минут. Разрезать охлажденным.
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