Буйабес по-марсельски с мидиями и креветками для пикантного ужина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Буйабес по-марсельски

Если вы хотите, чтобы ваш ужин был по-настоящему особенным – выбирайте легкие и полезные продукты, например – сезонные овощи, морепродукты, рыбу. Во-первых готовится они элементарно и быстро, а так вы точно не перегрузите желудок за несколько часов до сна.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеальным вариантом вкусного и необычного ужина – рыбный суп буйабес с мидиями, креветками и сибасом, который будет сытным и легким одновременно и готовится всего 30 минут.

Рыбный суп буйабес с мидиями, креветками и сибасом

Ингредиенты:

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  • Мидии – 300 г

  • Тигровые креветки – 300 г

  • Филе сибаса – 500 г

  • Помидоры – 1 кг

  • Репчатый лук –1 шт.

  • Белая часть лука-порей – 1 шт.

  • Чеснок – 2 зуб.

  • Фенхель – 1 шт.

  • Петрушка – 2 ст. л.

  • Цедра апельсина – 1 ч. л.

  • Свежий тимьян – 1 ст. л.

  • Лавровый лист – 2 шт.

  • Оливковое масло – 5 ст. л.

  • Шафран – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, сделайте на каждом маленький надрез, залейте кипятком и снимите кожуру.

  2. Натрите на терке цедру апельсина, репчатый лук нарежьте мелким кубиком, лук-порей кольцами, измельчите чеснок, фенхель и петрушку.

  3. В сотейнике нагрейте масло, переложите два вида лука, фенхель, чеснок, петрушку и жарьте все около 5-7 минут.

  4. После добавьте

    помидоры, цедру, шафран, тимьян и лавровый лист, залейте водой и доведите его кипения и варите 20-30 минут.

  5. Филе сибас порежьте маленькими кусочками и добавьте туда же, перемешайте, жарьте около 5 минут, затем добавьте креветки, мидии, варите все около 10 минут.

  6. Затем достаньте рыбу и морепродукты, а бульон процедите через сито.

  7. Овощи должны остаться в кастрюле, их не нужно выбрасывать.

  8. Чистый бульон снова перелейте в кастрюлю к овощам, снова добавьте готовую рыбу и морепродукты, добавьте немного масло и доведите до кипения.

​​​​​​​Лучше всего этот суп подавать с чесночными тостами.

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