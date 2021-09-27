Буйабес по-марсельски с мидиями и креветками для пикантного ужина
Если вы хотите, чтобы ваш ужин был по-настоящему особенным – выбирайте легкие и полезные продукты, например – сезонные овощи, морепродукты, рыбу. Во-первых готовится они элементарно и быстро, а так вы точно не перегрузите желудок за несколько часов до сна.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеальным вариантом вкусного и необычного ужина – рыбный суп буйабес с мидиями, креветками и сибасом, который будет сытным и легким одновременно и готовится всего 30 минут.
Ингредиенты:
Мидии – 300 г
Тигровые креветки – 300 г
Филе сибаса – 500 г
Помидоры – 1 кг
Репчатый лук –1 шт.
Белая часть лука-порей – 1 шт.
Чеснок – 2 зуб.
Фенхель – 1 шт.
Петрушка – 2 ст. л.
Цедра апельсина – 1 ч. л.
Свежий тимьян – 1 ст. л.
Лавровый лист – 2 шт.
Оливковое масло – 5 ст. л.
Шафран – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте помидоры, сделайте на каждом маленький надрез, залейте кипятком и снимите кожуру.
Натрите на терке цедру апельсина, репчатый лук нарежьте мелким кубиком, лук-порей кольцами, измельчите чеснок, фенхель и петрушку.
В сотейнике нагрейте масло, переложите два вида лука, фенхель, чеснок, петрушку и жарьте все около 5-7 минут.
После добавьте
помидоры, цедру, шафран, тимьян и лавровый лист, залейте водой и доведите его кипения и варите 20-30 минут.
Филе сибас порежьте маленькими кусочками и добавьте туда же, перемешайте, жарьте около 5 минут, затем добавьте креветки, мидии, варите все около 10 минут.
Затем достаньте рыбу и морепродукты, а бульон процедите через сито.
Овощи должны остаться в кастрюле, их не нужно выбрасывать.
Чистый бульон снова перелейте в кастрюлю к овощам, снова добавьте готовую рыбу и морепродукты, добавьте немного масло и доведите до кипения.
Лучше всего этот суп подавать с чесночными тостами.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: