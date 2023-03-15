Что приготовить на ужин из картофеля и грибов: рецепт сытного и вкусного блюда
Картофель и грибы – продукты, которые идеально сочетаются и из них получится сытное блюдо для обеда и ужина. Чтобы картофель был мягким, его нужно обязательно запекать в духовке только при 200 С.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с грибами и сливочным соусом.
Ингредиенты:
- Картофель – 3-5 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сыр – 70-100 г
- Шампиньоны – 200-300 г
- Сливки – 150-200 г
- Куриное филе – 1 шт.
- Сливочное масло
- Соль/специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте тоненькими кусочками, смажьте форму сливочным маслом и выложите в форму, смазанную маслом.
2. Лук порежьте полукольцами, добавьте в картофель. Поставьте в духовку и готовьте при 180-200 С.
3. Шампиньоны нарежьте, обжарьте на сковороде к румяности, добавьте сливки, накройте крышкой и оставьте на маленьком огне на 10 минут. Вылейте соус с шампиньонами на картофель и выпекайте дальше 20-30 минут.
4. Посыпьте тертым сыром и выпекайте еще 5 минут.
Готовый картофель будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде.
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