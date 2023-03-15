Что приготовить на ужин из картофеля и грибов: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт картофеля

Картофель и грибы – продукты, которые идеально сочетаются и из них получится сытное блюдо для обеда и ужина. Чтобы картофель был мягким, его нужно обязательно запекать в духовке только при 200 С. 

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с грибами и сливочным соусом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Картофель – 3-5 шт.
  • Лук – 1 шт. 
  • Сыр – 70-100 г
  • Шампиньоны – 200-300 г
  • Сливки – 150-200 г
  • Куриное филе – 1 шт. 
  • Сливочное масло
  • Соль/специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте тоненькими кусочками, смажьте форму сливочным маслом и выложите в форму, смазанную маслом.

Картофель для блюда

2. Лук порежьте полукольцами, добавьте в картофель. Поставьте в духовку и готовьте при 180-200 С. 

Овощи для картофеля

3. Шампиньоны нарежьте, обжарьте на сковороде к румяности, добавьте сливки, накройте крышкой и оставьте на маленьком огне на 10 минут. Вылейте соус с шампиньонами на картофель и выпекайте дальше 20-30 минут.

Жареные грибы

4. Посыпьте тертым сыром и выпекайте еще 5 минут.

Сыр для блюда

Готовый картофель будет вкусным как в горячем, так и в холодном виде. 

Готовое блюдо

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