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Что приготовить на ужин из риса: бюджетная и вкусная идея
Такую крупу, как рис можно готовить по-разному: варить, жарить, запекать, готовить гарнир и суп. Из риса также получается вкусный и сытный ужин, особенно если соединить его с овощами или мясом.
Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного риса с мясом в рукаве, который идеально подойдет к ужину.
Ингредиенты:
- рис – 1 ст.
- вода – 2 ст.
- мясо
- специи
- рукав для запекания
Способ приготовления:
1. Для начала подготовить рукав, а именно отрезать его и завязать с одной стороны.
2. Насыпать в рукав рис и залить водой.
3. Добавить любимые специи и хорошо перемешать.
4. Положить мясо. Завязать рукав с другой стороны и выложить на противень.
5. Запекать в духовке при 180 градусах примерно 1 час.
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