Что приготовить на ужин из риса: бюджетная и вкусная идея

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Что приготовить на ужин из риса: бюджетная и вкусная идея

Такую крупу, как рис можно готовить по-разному: варить, жарить, запекать, готовить гарнир и суп. Из риса также получается вкусный и сытный ужин, особенно если соединить его с овощами или мясом.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного риса с мясом в рукаве, который идеально подойдет к ужину.

Рецепт запеченного риса с мясом в рукаве

Ингредиенты:

  • рис – 1 ст.
  • вода – 2 ст.
  • мясо
  • специи
  • рукав для запекания
Видео дня
Как вкусно приготовить рис, чтобы он не склеивался

Способ приготовления:

1. Для начала подготовить рукав, а именно отрезать его и завязать с одной стороны.

2. Насыпать в рукав рис и залить водой.

3. Добавить любимые специи и хорошо перемешать.

Запеченный рис с мясом в рукаве в духовке

4. Положить мясо. Завязать рукав с другой стороны и выложить на противень.

5. Запекать в духовке при 180 градусах примерно 1 час.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты