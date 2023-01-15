Такую крупу, как рис можно готовить по-разному: варить, жарить, запекать, готовить гарнир и суп. Из риса также получается вкусный и сытный ужин, особенно если соединить его с овощами или мясом.

Фудблогер Алексей Крючков (kruchkov.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом запеченного риса с мясом в рукаве, который идеально подойдет к ужину.

Ингредиенты:

рис – 1 ст.

вода – 2 ст.

мясо

специи

рукав для запекания

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Способ приготовления:

1. Для начала подготовить рукав, а именно отрезать его и завязать с одной стороны.

2. Насыпать в рукав рис и залить водой.

3. Добавить любимые специи и хорошо перемешать.

4. Положить мясо. Завязать рукав с другой стороны и выложить на противень.

5. Запекать в духовке при 180 градусах примерно 1 час.

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